Udario protivničkog igrača, dobio tri meča suspenzije (VIDEO)

Košarkaš Hjuston Roketsa Markus Smart neće biti na raspolaganju svom timu na naredne tri utakmice, nakon što je zbog udarca protivničkog igrača zaradio suspenziju NBA lige.

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Disciplinska kazna usledila je posle incidenta na utakmici protiv Golden Stejt Voriorsa, kada je Smart fizički nasrnuo na Čarlsa Besija. NBA je potvrdila da će iskusni košarkaš morati da propusti tri naredna susreta.

Smart će suspenziju početi da odrađuje na utakmici protiv Jute, koju Hjuston igra na svom parketu, a nakon toga neće biti u sastavu ni za gostovanja Vašingtonu i Majamiju. Pored propuštenih utakmica, kazna će ga koštati i približno 125.500 dolara od plate.

Do incidenta je došlo 21 sekundu pre završetka treće četvrtine duela Hjustona i Golden Stejta. Sudije su Smartov potez okarakterisale kao nesportski faul drugog stepena, nakon čega je odmah isključen iz igre.

Glavni arbitar Mičel Ervin objasnio je da je reč o kontaktu u predelu nosa, što je bio razlog za najstrožu kvalifikaciju prekršaja na samoj utakmici.

Ipak, konačnu odluku o dodatnoj kazni donela je uprava NBA lige. Suspenziju je izrekao izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija Džejms Džouns, koji je zadužen za disciplinske mere protiv igrača.

Hjuston je uprkos incidentu uspeo da savlada Golden Stejt rezultatom 115:108. Roketsi su tako nastavili uspešan početak sezone, uz učinak od devet pobeda i tri poraza.