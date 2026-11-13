Svet

"NEKA JE UKRAJINCI RAZMINIRAJU AKO JE DRŽE KAKO KAŽU" Peskov nokautirao Kijev nakon što su izjavili da kontrolišu Konstantinovku

С.А.М.

13. 11. 2026. u 18:23

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin predložio je tokom susreta sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki po uzoru na Alješki.

НЕКА ЈЕ УКРАЈИНЦИ РАЗМИНИРАЈУ АКО ЈЕ ДРЖЕ КАКО КАЖУ Песков нокаутирао Кијев након што су изјавили да контролишу Константиновку

MOD Rusije

Ako ukrajinska strana, kako tvrdi, kontroliše Konstantinovku, neka izvrši razminiranje te teritorije, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

Peskov je naglasio da je ruska strana, koja kontroliše Konstantinovku, spremna da započne razminiranje svih prilaznih puteva, za šta bi bilo potrebno pet dana.

 - Ako Ukrajinci, međutim, kako sami tvrde, kontrolišu Konstantinovku, neka to onda i učine. Neka izvrše razminiranje - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje RIA Novosti da li je bilo reakcija na Putinovu inicijativu o organizovanju humanitarne misije u Konstantinovki.

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