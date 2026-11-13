Svet

PRVI PUT NAKON VIŠE OD 120 GODINA: Zabeležen zemljotres jačine 5 Rihtera u DR Kongo

Ј.О.С.

13. 11. 2026. u 18:44

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SINOĆ, grad Kananga u DR Kongo pogodio je zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale koji je izazvao strah kod građana s obzirom da se ovaj deo zemlje nalazi duboko u unurašnjosti afričke ploče, daleko od Istočnoafričkog rova gde su zemljotresi

ПРВИ ПУТ НАКОН ВИШЕ ОД 120 ГОДИНА: Забележен земљотрес јачине 5 Рихтера у ДР Конго

Foto: Printskrin

Prema podacima, zabeležen je zemljotres magnitude 5.0 u regionu Kasai, u 03:12 po lokalnom vremenu.

Epicentar se nalazi oko 121 kilometara južno od Kanange, na procenjenoj dubini od 10 kilometara. 

Za sada nema podataka o povređenima ili značajnoj materijalnoj šteti, saopštili su zvaničnici provincije Centralni Kasai, dodajući da su procene štete u udaljenim mestima u toku.

Kako prenose lokalni mediji potres se osetio u više gradova, među kojima su Kananga, Mbudži Maji, Mvene Ditu i Ngandaddžika.

Seizmološke službe navode da u krugu od 300 km od današnjeg epicentra nije zabeležen ove i veće jačine još od 1900. godine.

Za razliku od istočnog dela DR Konga koji se nalazi u zoni Istočnoafričkog rova i gde su zemljotresi česti, region Kasai leži duboko u unutrašnjosti afričke tektonske ploče, zbog čega su ovakvi potresi u tom delu zemlje prava retkost.

(RTNC/USGS)



 

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