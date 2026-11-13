PRVI PUT NAKON VIŠE OD 120 GODINA: Zabeležen zemljotres jačine 5 Rihtera u DR Kongo
SINOĆ, grad Kananga u DR Kongo pogodio je zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale koji je izazvao strah kod građana s obzirom da se ovaj deo zemlje nalazi duboko u unurašnjosti afričke ploče, daleko od Istočnoafričkog rova gde su zemljotresi
Prema podacima, zabeležen je zemljotres magnitude 5.0 u regionu Kasai, u 03:12 po lokalnom vremenu.
Epicentar se nalazi oko 121 kilometara južno od Kanange, na procenjenoj dubini od 10 kilometara.
Za sada nema podataka o povređenima ili značajnoj materijalnoj šteti, saopštili su zvaničnici provincije Centralni Kasai, dodajući da su procene štete u udaljenim mestima u toku.
Kako prenose lokalni mediji potres se osetio u više gradova, među kojima su Kananga, Mbudži Maji, Mvene Ditu i Ngandaddžika.
Seizmološke službe navode da u krugu od 300 km od današnjeg epicentra nije zabeležen ove i veće jačine još od 1900. godine.
Za razliku od istočnog dela DR Konga koji se nalazi u zoni Istočnoafričkog rova i gde su zemljotresi česti, region Kasai leži duboko u unutrašnjosti afričke tektonske ploče, zbog čega su ovakvi potresi u tom delu zemlje prava retkost.
(RTNC/USGS)
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