JOKIĆ OSTAJE BEZ OMILJENOG SAIGRAČA! Nekada važan šraf Nagetsa na izlaznim vratima?
Nekadašnji član Orlanda jedan je od omiljenih saigrača Nikole Jokića, što potvrđuje i njegova poseta Somboru 2023. godine. Već nekoliko sezona predstavlja trećeg najvažnijeg igrača Denvera i jedan od ključnih odbrambenih aduta ekipe, ali u „Bol areni“ sve više strahuju da je počeo da gubi na kvalitetu igre.
Denzel Džonson ove sezone beleži gotovo identične brojke kao i prethodne takmičarske godine – 12,1 poen, 3,9 skokova i 1,9 asistencija po utakmici. Ipak, u Koloradu su očekivali znatno veći doprinos kada su ga doveli u zamenu za Kevina Portera Džuniora.
Dodatni problem predstavlja i činjenica da se nalazi u poslednjoj godini ugovora, tokom koje će zaraditi čak 23 miliona dolara.
Ekipa Dejvida Adelmana ima problema uprkos odličnim partijama Džamala Mareja i Nikole Jokića. Denver se trenutno nalazi na devetom mestu Zapadne konferencije sa učinkom 6-4, a naredni izazov biće gostovanje Nju Orleans Pelikansima u noći između subote i nedelje, od 1.00.
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