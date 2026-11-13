Košarka

JOKIĆ OSTAJE BEZ OMILJENOG SAIGRAČA! Nekada važan šraf Nagetsa na izlaznim vratima?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2026. u 19:08

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Nekadašnji član Orlanda jedan je od omiljenih saigrača Nikole Jokića, što potvrđuje i njegova poseta Somboru 2023. godine. Već nekoliko sezona predstavlja trećeg najvažnijeg igrača Denvera i jedan od ključnih odbrambenih aduta ekipe, ali u „Bol areni“ sve više strahuju da je počeo da gubi na kvalitetu igre.

ЈОКИЋ ОСТАЈЕ БЕЗ ОМИЉЕНОГ САИГРАЧА! Некада важан шраф Нагетса на излазним вратима?

AP Photo/Brandon Dill

Denzel Džonson ove sezone beleži gotovo identične brojke kao i prethodne takmičarske godine – 12,1 poen, 3,9 skokova i 1,9 asistencija po utakmici. Ipak, u Koloradu su očekivali znatno veći doprinos kada su ga doveli u zamenu za Kevina Portera Džuniora.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da se nalazi u poslednjoj godini ugovora, tokom koje će zaraditi čak 23 miliona dolara.

Ekipa Dejvida Adelmana ima problema uprkos odličnim partijama Džamala Mareja i Nikole Jokića. Denver se trenutno nalazi na devetom mestu Zapadne konferencije sa učinkom 6-4, a naredni izazov biće gostovanje Nju Orleans Pelikansima u noći između subote i nedelje, od 1.00.

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