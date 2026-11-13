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SMEH, LJUBAV I BOŽIĆNO UZBUĐENJE STIŽU U BIOSKOPE! Film „BOŽIĆNA AVANTURA“ otvara prazničnu filmsku sezonu – kao događaj godine!

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13. 11. 2026. u 13:01

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PRIPREMITE se za najveseliju domaću filmsku avanturu ove zime. Prva srpska praznična komedija u stilu najzabavnijih holivudskih božićnih hitova donosi sudar beogradskog i zlatiborskog mentaliteta, urnebesne situacije i priču koja će osvojiti srca publike svih generacija.

СМЕХ, ЉУБАВ И БОЖИЋНО УЗБУЂЕЊЕ СТИЖУ У БИОСКОПЕ! Филм „БОЖИЋНА АВАНТУРА“ отвара празничну филмску сезону – као догађај године!

Foto: Apollon Media

Svečana premijera 3. decembra u Sava Centru.

Praznična čarolija ove godine stiže na veliko platno uz obilje smeha, emocija i potpuno neočekivanih obrta. Filmsko ostvarenje, „Božićna avantura“, nova domaća porodična komedija u režiji Marka Jovičića, po scenariju Roka Radiše, donosi priču koja dokazuje da se najlepše uspomene često rađaju upravo onda kada ništa ne ide po planu.

U središtu ove neobične avanture nalazi se Vanja (Žarko Dimoski), mladi baletan iz Beograda, koji odlazi u selo Mačkat, na Zlatibor, kako bi upoznao porodicu svoje verenice Ljubice (Anastasija Knežević). Ipak, umesto idiličnog upoznavanja budućih rođaka, dočekuje ga pravi mali kulturološki zemljotres. Sudar urbanih navika i tradicionalnih vrednosti, različiti temperamenti, porodični običaji i niz nepredvidivih okolnosti pretvaraju njegov dolazak u niz urnebesnih situacija iz kojih se rađa prava božićna avantura.

U produkciji kuće Apollon Media, ovaj film spaja duh punokrvne srpske komedije sa atmosferom i šarmom velikih prazničnih filmskih hitova. Uz mnogo humora, topline i praznične magije, „Božićna avantura“ podseća nas da su ljubav, porodica, razumevanje i zajedništvo najveći praznični pokloni. Ovo je film za sve generacije, koji će vas nasmejati do suza, raznežiti i uvesti u najlepše doba godine. podsećajući nas da su ljubav, porodica i zajedništvo najlepši pokloni koje možemo da dobijemo - i darujemo.
Velika svečana premijera zakazana je za 3. decembar u Sava Centru, a od 10. decembra „Božićna avantura“ stiže u bioskope širom Srbije.

Foto: Apollon Media

Ne propustite filmski događaj koji će na najlepši način otvoriti prazničnu sezonu. Okupite porodicu, pozovite prijatelje i prepustite se večeri ispunjenoj smehom, emocijama i pravom prazničnom čarolijom. Jer „Božićna avantura“ nije samo film – to je poziv da zajedno slavimo ljubav, zajedništvo i sve one male trenutke koji praznike čine nezaboravnim. Ovog decembra, rezervišite svoje mesto u bioskopu i uživajte u komediji koja će vam ulepšati praznike. Ulaznice su u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima, kao i putem sajta www.tickets.rs.

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