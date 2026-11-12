VELIKI UDARAC NA ENERGETIKU: Rusija raketama pogodila naftno-gasni objekat u Černigovskoj oblasti u Ukrajini
RUSKE snage danas su lansirale dve rakete na naftno-gasni objekat grupe Naftogas u Černigovskoj oblasti, a nije bilo žrtava, saopštila je ta kompanija.
-Kao rezultat neprijateljskog napada, proizvodni pogon je pretrpeo značajnu štetu, a oštećena je i tehnološka oprema. Svi zaposleni su bili u skloništu, zahvaljujući čemu nije bilo žrtava, saopštio je Naftogas na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.
Kako je navedeno, obim štete moći će da bude procenjen čim bezbednosna situacija to dozvoli.
Vršilac dužnosti predsednika upravnog odbora kompanije Serhij Fedorenko rekao je da je ovo još jedan ciljani napad Ruske Federacije na energetsku infrastrukturu Ukrajine uoči zime.
Tanjug
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