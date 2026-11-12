PAVLOVIĆ OŠTRO KRITIKOVAO SAIČIĆA: Izneo ozbiljne zamerke na stavove koje mu pripisuje o SPC
Advokat i političar Branko Pavlović izneo je tokom gostovanja na televiziji Informer oštre kritike na račun Radomira Saičića, kojeg je predstavio kao kandidata za poslanika na Studentskoj listi, posebno se osvrnuvši na njegove navodne stavove o Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC).
Pavlović je tokom emisije ocenio da su Saičićeva javna istupanja, prema njegovom mišljenju, usmerena protiv Srpske pravoslavne crkve, iznoseći niz kritika na račun načina na koji Saičić, kako tvrdi, govori o crkvenim velikodostojnicima i verskim pitanjima.
– Oni recimo imaju gospodina Saičića koji glavni deo svojih izlaganja usmerava ka uništavanju Srpske pravoslavne crkve – izjavio je Pavlović.
On je potom kritikovao način na koji Saičić, prema njegovom tumačenju, ocenjuje pojedine velikodostojnike SPC.
– On brutalno, nekontrolisano, zlonamerno određuje ko od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve je dostojan, a njih je vrlo malo – rekao je Pavlović.
Govoreći o verskim pitanjima, Pavlović je izneo i svoje viđenje određenih stavova koje pripisuje Saičiću, ocenjujući ih kao nesaglasne sa učenjem Srpske pravoslavne crkve.
Pavlović se osvrnuo i na, kako je naveo, korišćenje verskih izraza u političkom kontekstu, što je takođe kritikovao.
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