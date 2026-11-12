PAVLOVIĆ OŠTRO KRITIKOVAO SAIČIĆA: Izneo ozbiljne zamerke na stavove koje mu pripisuje o SPC

Advokat i političar Branko Pavlović izneo je tokom gostovanja na televiziji Informer oštre kritike na račun Radomira Saičića, kojeg je predstavio kao kandidata za poslanika na Studentskoj listi, posebno se osvrnuvši na njegove navodne stavove o Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC).

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Pavlović je tokom emisije ocenio da su Saičićeva javna istupanja, prema njegovom mišljenju, usmerena protiv Srpske pravoslavne crkve, iznoseći niz kritika na račun načina na koji Saičić, kako tvrdi, govori o crkvenim velikodostojnicima i verskim pitanjima.

– Oni recimo imaju gospodina Saičića koji glavni deo svojih izlaganja usmerava ka uništavanju Srpske pravoslavne crkve – izjavio je Pavlović.

On je potom kritikovao način na koji Saičić, prema njegovom tumačenju, ocenjuje pojedine velikodostojnike SPC.

– On brutalno, nekontrolisano, zlonamerno određuje ko od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve je dostojan, a njih je vrlo malo – rekao je Pavlović.

Govoreći o verskim pitanjima, Pavlović je izneo i svoje viđenje određenih stavova koje pripisuje Saičiću, ocenjujući ih kao nesaglasne sa učenjem Srpske pravoslavne crkve.

Pavlović se osvrnuo i na, kako je naveo, korišćenje verskih izraza u političkom kontekstu, što je takođe kritikovao.

BRANKO PAVLOVIĆ: "Radomir Saičić je SEKTAŠ kome je data uloga da uništi Srpsku pravoslavnu crkvu!" "Oni recimo imaju gospodina Saičića koji glavni deo svojih izlaganja usmerava ka uništavanju Srpske pravoslavne crkve. On brutalno, nekontrolisano, zlonamerno određuje ko od velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve je dostojan, a njih je vrlo malo. Njih je vrlo malo, a veliki broj nije po njima. On čovek kaže da ta crkva u stvari 'to je neka administracija, to je nešto bezveze'. On kaže da 'postoji direktna veza čoveka sa Hristom', to je JERES. Dakle, to što on propagira, to nije učenje Srpske pravoslavne crkve jer ne crkva telo vere, prema tome nema vere tj. pravoslavlja bez crkve. On čovek je, ako se sećate, najnormalnije bogohulio koristeći 'vaskrsnu vaskrse' u jednoj parafrazi za političke svrhe na mitinzima. On je dosta opasna ličnost zbog toga što se neprekidno krsti i time zavodi ljude kao da je on oslonjen na tradicije srpskog naroda a on je u stvari po mom teološkom tumačenju u teologiji on je SEKTAŠ. On uopšte nije čovek Srpske pravoslavne crkve i aktivno radi na razaranju naše crkve, njemu je data ta uloga." — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 12, 2026