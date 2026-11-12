Svet

NAKON SASTANKA SA KUŠNEROM I VITKOFOM: Putin sazvao sastanak Saveta bezbednosti Rusije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 21:36

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sazvao je danas sastanak stalnih članova Saveta bezbednosti te zemlje kako bi razmotrili rezultate pregovora u Abu Dabiju o okončanju rata u Ukrajini, a nakon što je ranije danas razgovarao sa američkim pregovaračima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

НАКОН САСТАНКА СА КУШНЕРОМ И ВИТКОФОМ: Путин сазвао састанак Савета безбедности Русије

Foto: /X/ @mrlvw64

Lider ruske delegacije na pregovima u UAE Vladimir Medinski je saopštio da su Rusija i Ukrajina tokom pregovora postigle dogovor o razmeni zarobljenika velikih razmera, čiji će detalji uskoro biti obelodanjeni.

Dodao je da je pitanje evropske bezbednosne arhitekture bilo centralna tema sastanka u Abu Dabiju, kao i da su strane uspele da postignu zajedničko razumevanje o određenim aspektima.

Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su 10. i 11. novembra.

Ranije danas, ruski predsednik Vladimir Putin primio je američke pregovarače Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera u Kremlju.

On im je rekao da bi Rusija želela da oni ulože napore kako bi se Evropa opredelila, da li u Ukrajini želi mir ili rat.

Tanjug

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