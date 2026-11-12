NAKON SASTANKA SA KUŠNEROM I VITKOFOM: Putin sazvao sastanak Saveta bezbednosti Rusije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sazvao je danas sastanak stalnih članova Saveta bezbednosti te zemlje kako bi razmotrili rezultate pregovora u Abu Dabiju o okončanju rata u Ukrajini, a nakon što je ranije danas razgovarao sa američkim pregovaračima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.
Lider ruske delegacije na pregovima u UAE Vladimir Medinski je saopštio da su Rusija i Ukrajina tokom pregovora postigle dogovor o razmeni zarobljenika velikih razmera, čiji će detalji uskoro biti obelodanjeni.
Dodao je da je pitanje evropske bezbednosne arhitekture bilo centralna tema sastanka u Abu Dabiju, kao i da su strane uspele da postignu zajedničko razumevanje o određenim aspektima.
Trilateralni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine održani su 10. i 11. novembra.
Ranije danas, ruski predsednik Vladimir Putin primio je američke pregovarače Stivena Vitkofa i Džareda Kušnera u Kremlju.
On im je rekao da bi Rusija želela da oni ulože napore kako bi se Evropa opredelila, da li u Ukrajini želi mir ili rat.
Tanjug
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