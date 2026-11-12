Svet

KIJEV PONOVO NAPAO MOSKVU: Ruski PVO sistemi oborili više od 50 ukrajinskih dronova blizu prestonice

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 21:11

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RUSKI PVO sistemi oborili više od 50 ukrajinskih dronova blizu Moskve.

КИЈЕВ ПОНОВО НАПАО МОСКВУ: Руски ПВО системи оборили више од 50 украјинских дронова близу престонице

Foto: AI/Gemini

Snage PVO oborile su još 15 dronova koji su se kretali ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

Od početka dana na prilazu Moskvi oborena je ukupno 51 bespilotna letelica, prenose ruski mediji.

(sputnikportal.rs)

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