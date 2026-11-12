KIJEV PONOVO NAPAO MOSKVU: Ruski PVO sistemi oborili više od 50 ukrajinskih dronova blizu prestonice
RUSKI PVO sistemi oborili više od 50 ukrajinskih dronova blizu Moskve.
Snage PVO oborile su još 15 dronova koji su se kretali ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.
Od početka dana na prilazu Moskvi oborena je ukupno 51 bespilotna letelica, prenose ruski mediji.
(sputnikportal.rs)
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