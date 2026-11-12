Svet

IRAN UPOZORIO ZALIVSKE DRŽAVE: Ne pružajte pomoć američkim vojnim akcijama ili ekonomskom terorizmu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 22:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorio je danas države na posledice ukoliko budu učestvovale u američkim aktima agresije ili, kako kaže, ekonomskom terorizmu.

ИРАН УПОЗОРИО ЗАЛИВСКЕ ДРЖАВЕ: Не пружајте помоћ америчким војним акцијама или економском тероризму

Foto: AI generated/ChatGPT

-Svako direktno ili indirektno učešće u aktima agresije ili ekonomskom terorizmu protiv Irana - uključujući raspoređivanje pomorskih snaga, vojne i logističke opreme, kao i ljudstva - Iran će smatrati neprijateljskim i nezakonitim činom, koji predstavlja učešće u američkoj agresiji na Iran, rekao je Bagei u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Rojters.

Kako je ocenio, nikakav bilateralni sporazum ili obaveza prema SAD ne može predstavljati legitiman osnov za kršenje obaveza jedne države prema međunarodnom pravu, niti za učešće u američko-izraelskoj vojnoj agresiji na Iran.

-Svaka država koja bi učestvovala u takvim nezakonitim agresijama, u bilo kojem obliku, snosiće punu odgovornost za posledice koje iz toga proisteknu, zaključio je Bagei.

Rojters dodaje da postoji mogućnost da je ova izjava upućena Južnoj Koreji, koja je razmatrala mogućnost slanja vojnih snaga u taj region kao podršku SAD.

Tanjug

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije