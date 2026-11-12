OTKRIVENA NAJVEĆA VOJNA TAJNA TEHERANA: Evo šta može novo iransko hipersonično oružje Fatah-2

BRIGADNI general Korpusa garde islamske revolucije, Ali Reza Balali, pružio je uvid u manevarske sposobnosti hipersonične rakete „Fatah-2” (Fattah-2), opisujući sistem navođenja i kontrole leta koji ima za cilj da putanju rakete učini nepredvidivom za protivnika.

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Ovaj sistem, koji spada u kategoriju hipersoničnih klizećih letelica (HGV), projektovan je tako da može da manevriše tokom leta i probije napredne sisteme protivraketne odbrane. „Raketa ’Fatah-2’ izvodi manevre koristeći različite algoritme, a ne samo jedan”, izjavio je Balali. „To neprijatelju onemogućava da predvidi njenu buduću poziciju i postavi presretačku raketu na njenu putanju kako bi je oborio.” On je istakao da je Iran osmislio ovo oružje upravo sa ciljem da iskoristi slabosti protivničkih sistema protivraketne odbrane, dodajući: „Drugim rečima, oni poseduju kapacitete i tehnologiju za suočavanje sa određenom vrstom pretnje, ali mi poznajemo njihove mogućnosti, njihove prednosti i njihove slabosti.”



Balali je otkrio da raketa može da pogodi svoj cilj, a da protivnik pritom ne uspe da utvrdi pravac iz kojeg je napad izveden. „Iskorišćavanjem tih slabosti, razvili smo oružje koje može da stigne do cilja, a da neprijatelj čak i ne shvati odakle je udar došao”, rekao je on. Zasluge za razvoj ovog oružja pripisao je domaćoj iranskoj odbrambenoj industriji, navodeći: „To je moguće jer je naša proizvodnja oružja u potpunosti domaća. Reč je o našoj sopstvenoj tehnologiji. Šta god nam je potrebno, sami projektujemo i sami proizvodimo.” Od trenutka kada je raketa predstavljena 2023. godine, pojavile su se brojne spekulacije da je njen razvoj omogućen značajnim transferom tehnologije iz Severne Koreje, koja je prethodnih godina u svoj arsenal uvela nekoliko tipova hipersoničnih klizećih letelica.

militarywatchmagazine.com

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