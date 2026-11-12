OTKRIVENA NAJVEĆA VOJNA TAJNA TEHERANA: Evo šta može novo iransko hipersonično oružje Fatah-2
BRIGADNI general Korpusa garde islamske revolucije, Ali Reza Balali, pružio je uvid u manevarske sposobnosti hipersonične rakete „Fatah-2” (Fattah-2), opisujući sistem navođenja i kontrole leta koji ima za cilj da putanju rakete učini nepredvidivom za protivnika.
Ovaj sistem, koji spada u kategoriju hipersoničnih klizećih letelica (HGV), projektovan je tako da može da manevriše tokom leta i probije napredne sisteme protivraketne odbrane. „Raketa ’Fatah-2’ izvodi manevre koristeći različite algoritme, a ne samo jedan”, izjavio je Balali. „To neprijatelju onemogućava da predvidi njenu buduću poziciju i postavi presretačku raketu na njenu putanju kako bi je oborio.” On je istakao da je Iran osmislio ovo oružje upravo sa ciljem da iskoristi slabosti protivničkih sistema protivraketne odbrane, dodajući: „Drugim rečima, oni poseduju kapacitete i tehnologiju za suočavanje sa određenom vrstom pretnje, ali mi poznajemo njihove mogućnosti, njihove prednosti i njihove slabosti.”
Balali je otkrio da raketa može da pogodi svoj cilj, a da protivnik pritom ne uspe da utvrdi pravac iz kojeg je napad izveden. „Iskorišćavanjem tih slabosti, razvili smo oružje koje može da stigne do cilja, a da neprijatelj čak i ne shvati odakle je udar došao”, rekao je on. Zasluge za razvoj ovog oružja pripisao je domaćoj iranskoj odbrambenoj industriji, navodeći: „To je moguće jer je naša proizvodnja oružja u potpunosti domaća. Reč je o našoj sopstvenoj tehnologiji. Šta god nam je potrebno, sami projektujemo i sami proizvodimo.” Od trenutka kada je raketa predstavljena 2023. godine, pojavile su se brojne spekulacije da je njen razvoj omogućen značajnim transferom tehnologije iz Severne Koreje, koja je prethodnih godina u svoj arsenal uvela nekoliko tipova hipersoničnih klizećih letelica.
Ubrzo nakon što su Sjedinjene Države 28. februara započele neprijateljstva protiv Irana, pojavili su se snimci koji prikazuju trenutak u kojem raketa „Fatah-2” pogađa izraelski cilj. Prema izveštajima, reč je bila o utvrđenom komandnom centru Izraelskih odbrambenih snaga, pri čemu je u napadu poginulo sedam visokih oficira, uz još nekoliko žrtava. Putanja i brzina udara u velikoj meri podsećaju na karakteristike ruske balističke rakete „Orešnik”, čija je upotreba protiv ciljeva u Ukrajini zabeležena u januaru. Ta raketa takođe koristi hipersonične klizeće letelice, što potkrepljuje navode iz Irana da su takve letelice korišćene u napadima na Izrael. Iako je Iran u junu 2025. godine izvestio o upotrebi starije verzije balističke rakete „Fatah” protiv izraelskih ciljeva – koju su lokalni izvori nazivali „hipersoničnom raketom” – ta raketa je zapravo koristila naprednu manevrišuću bojevu glavu, a ne pravu hipersoničnu klizeću letelicu. S druge strane, prvi izveštaji o upotrebi rakete „Fatah-2” pojavili su se početkom 2026. godine.
Govoreći o razmerama pretnje koju predstavljaju iranske hipersonične klizeće letelice, Juval Baseski, predsednik kompanije „Rafael advansd difens sistems” (Rafael Advanced Defence Systems) – vodećeg izraelskog proizvođača sistema za protivraketnu odbranu – istakao je u avgustu 2025. da je ta pretnja primorala njegovu kompaniju i Izraelske odbrambene snage da preispitaju svoj pristup protivraketnoj odbrani. „Hipersonične rakete otvaraju novu eru u protivvazdušnoj odbrani”, primetio je on, upozoravajući da se u borbi protiv njih ne može osloniti na tradicionalne metode odbrane. „Svaki današnji sistem protivvazdušne odbrane zasniva se na principu da presretač leti brže od cilja. Međutim, taj princip ne važi za hipersonične rakete. Da bi se presreo objekat koji se kreće brzinom od 10 maha, bio bi potreban odbrambeni sistem koji se kreće brzinom od 30 maha, što je u atmosferi nemoguće zbog trenja”, naveo je on. Predložio je razvoj modela „zonske odbrane”, u okviru kojeg bi više presretača pokrivalo određene oblasti i dejstvovalo po pretnjama kako im se one približavaju.
militarywatchmagazine.com
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