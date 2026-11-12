SUPERJAHTA RUSKOG OLIGARHA NAPUŠTA TRST POSLE VIŠE OD ČETIRI GODINE: Zaplenjena 2022. godine kao deo sankcija protiv Rusije
BILO je to 2022. godine kada su italijanske vlasti zaplenile superjahtu „A“ ruskog oligarha Andreja Meljničenka, najveći jedrenjak na svetu, a kao deo sankcija EU protiv Rusije.
Ostao je usidren u zalivu kod Trsta, brod je vredan približno 540 miliona evra, mogao bi da napusti Trst 17. novembra. Sada se, nakon što je bio deo gradske panorame u tršćanskom zalivu, seli u Ankonu.
Brod bi trebalo da stigne na dok San Frančesko u glavnom gradu regije Marke, gde se očekuje da će ostati oko šest meseci. Procenjeno je u martu da je do tada potrošene približno 27 miliona evra iz državne kase za njegovo održavanje. Samo gorivo, posada, osiguranje i obezbeđenje, košta dnevno italijansku državu između 20.000 i 30.000 evra.
Međitim, ne postoji, iako je vest objavljena u brojnim dnevnih listovima i agencijama, ni reč o razlogu pokretanja megajahte, šta će biti sa njom posle šest meseci koje će provesti u vodama kod Ankone.
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