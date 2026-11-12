Svet

MELONIJEVA „FAŠISTA“: U Italiji se prodaje šokantan udžbenik

Milica Ostojić

12. 11. 2026. u 20:45

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UDžBENIK istorije „Tkanje vremena“, našao se u centru opšteg političkog sukoba u Italiji zbog načina na koji opisuje savremenu istoriju i vladu premijerke Đorđe Meloni.

МЕЛОНИЈЕВА „ФАШИСТА“: У Италији се продаје шокантан уџбеник

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Sporni delovi teksta predstavljaju aktuelnu vlast kao nastavak fašističkog nasleđa, pominjući blisku povezanost sa partijskom bazom i kritikuju određene zakone o bezbednosti i migracionu politiku.   

Ministar prosvete Đuzepe Valditara ocenio je udžebenik kao naučno neadekvatan i pozvao na njegovo povlačenje. Izdavača kuća „Laterca“ i koautor Grepi su to odbili.

Knjiga je i dalje u opticaju, a lista gradova i škola koje je koriste, sve duža. Iako je još juna prošle godine, stigla osuda iz stranke Italijanska braća, manipulacija činjenicama i dalje se nastavlja, potkopava se pravo učenika na slobodu rasuđivanja i kritičkog mišljenja koje škole i nastavnici imaju dužnost da promovišu i neguju.

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