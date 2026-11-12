MELONIJEVA „FAŠISTA“: U Italiji se prodaje šokantan udžbenik
UDžBENIK istorije „Tkanje vremena“, našao se u centru opšteg političkog sukoba u Italiji zbog načina na koji opisuje savremenu istoriju i vladu premijerke Đorđe Meloni.
Sporni delovi teksta predstavljaju aktuelnu vlast kao nastavak fašističkog nasleđa, pominjući blisku povezanost sa partijskom bazom i kritikuju određene zakone o bezbednosti i migracionu politiku.
Ministar prosvete Đuzepe Valditara ocenio je udžebenik kao naučno neadekvatan i pozvao na njegovo povlačenje. Izdavača kuća „Laterca“ i koautor Grepi su to odbili.
Knjiga je i dalje u opticaju, a lista gradova i škola koje je koriste, sve duža. Iako je još juna prošle godine, stigla osuda iz stranke Italijanska braća, manipulacija činjenicama i dalje se nastavlja, potkopava se pravo učenika na slobodu rasuđivanja i kritičkog mišljenja koje škole i nastavnici imaju dužnost da promovišu i neguju.
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