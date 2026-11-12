DEČAK (17) PRONAĐEN ŽIV NAKON ŠEST DANA POTRAGE: Otišao po opremu za kampovanje i izgubio se u gustoj šumi (VIDEO)

TINEJDžER Vilijam iz Australije pronađen je živ i u stabilnom stanju nakon što je proveo čak šest dana izgubljen u gustoj i surovoj divljini u saveznoj državi Viktorija, nakon čega je helikopterom spasilačke službe prebačen na lečenje.

Foto:Printscreen/Youtube/7News

Vilijam je nestao u petak, 6. novembra tokom kampovanja sa prijateljem i polubratom u Gipslendu, blizu istorijskog rudnika Valhala i reke Stouni Krik.

Dečak je otišao po deo opreme za kampovanje, međutim, izgubio se u gustoj šumi.

U trenutku je na sebi imao sao šorc i čizme, dok su mu telefon, hrana i voda ostali u kampu.

Više od 100 spasilaca, policajaca sa psima tragačima i ronioca je bilo uključeno u potragu, kao i preko 80 volontera koji su svakodnevno bili na izuzetno nepristupačnom i stenovitom puta.

U četvrtak, posada policijskog helikoptera primetila je kutiju za ribolov u suvom koritu reke, a kada su zumirali kamere, pronašli su Vilijama kako leži na zemlji blizu reke i maše rukama u njihovom pravcu.

Vilijam je uspešno spasen i odmah prebačen u komandni centar.

Kako prenose lokalni mediji, dok je lutao šumom, dečak je pao sa strme litice, nakon čega nije mogao da se kreće.

Prema navodima njegove majke Elizabet, s obzirom da nije bio adekvatno obučen, preživeo je hladne noći tako što je koristio peškire.

Ona je izjavila da je trenutak kada je saznala da joj je sin živ bio "pravo čudo" i da je sve vreme "u srcu osećala da je agonija završena".

- Nikada više neće da napusti kuću. Doživotno je kažnjen. Ne ide više apsolutno nigde - rekla je kroz osmeh novinarima.

(ABC News/7NEWS)