MAKRON BI DA PREDSTAVLJA EVROPU U PREGOVORIMA O UKRAJINI: Moramo da povratimo inicijativu u dijalogu sa Rusijom

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je da je spreman da predstavlja Evropu u pregovorima sa Rusijom, prenose mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

-Mislim da je danas potrebno da Evropa ima jasnu i jedinstvenu viziju o tome šta želi za Ukrajinu i za sebe. Verujem da sadržaj određuje format, rekao je Makron novinarima u Dablinu, odgovarajući na pitanje o mogućem evropskom predstavniku na pregovorima.

Prema njegovim rečima, danas je stav Evrope o podršci Ukrajini veoma jasan. Sada moramo da razjasnimo naš stav o našoj perspektivi i o budućem bezbednosnom sistemu, istakao je on.

-Stoga, moramo da povratimo inicijativu u dijalogu sa Rusijom, delujući kao Evropljani, a zatim će biti određen format, rekao je francuski predsednik.

Odgovarajući na pitanje da li bi bio spreman da služi kao evropski izaslanik u kontekstu ukrajinskog rešenja, Makron je izjavio:

„Uvek sam spreman da se pozabavim ovim pitanjima“.

Ranije su mediji, pozivajući se na neimenovane evropske zvaničnike, izvestili da evropske zemlje razmatraju izbor predstavnika koji bi vodio razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o rešenju ukrajinske krize.

Među mogućim kandidatima pomenuti su predsednik Finske Aleksandar Stub i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, kao i bivši nemački kancelari Gerhard Šreder i Angela Merkel, bivši italijanski premijer Mario Dragi, bivši predsednik Finske Sauli Niniste i nekadašnji predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker.

Bilo je reči da bi kao potencijalni pregovarači mogle biti Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, i Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško naglasio je da za Moskvu nije presudno ko će predstavljati Evropu u eventualnim pregovorima, već kakve će stavove taj predstavnik zastupati.

Podsetimo, pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

(sputnikportal.rs)

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