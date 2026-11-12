Đurović u svom stilu: Otkrio šta će biti presudno za Zvezdu u Madridu, hvalio je i igrače Partizana

Ne bih bio previše razočaran ni ukoliko Zvezda izgubi, jer igramo protiv jednog zaista velikog kluba, istakao je iskusni stručnjak.

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Bivši košarkaški trener i danas analitičar na TV Arena sport Vlade Đurović, otkrio je šta očekuje od večerašeg okršaja između Reala i Crvene zvezde u Madridu (21.00), a prokomentarisao je i jučarašnju pobedu Partizana nad Baskonijom.

Prvo je govorio o crno-belima, koji su u prethodna dva kola bili bolji od Makabija i Baskonije na domaćem terenu. Sledeći tim koji dolazi u Beogradsku arenu na megdan Partizanu, jeste Valensija.

- Na pola puta. Ali sada im dolazi najteža od te četiri. Partizan ima kvalitet, atmosferu i publiku da to dobije. Ne sme se praviti veliko time što je dobijena Baskonija. Igrali su bez dva igrača, oni će sada biti jači, dolaze im centimetri i kilogrami u reket. To nisu imali do sada. Od 11 utakmica su 10 izgubili. Skoro svako ih je dobio. Nije Partizanova pobeda veličanstvena, ali je vrlo važna, pre svega zbog psihologije, a pre svega pred Valensiju. I dalje stojim pri tome da će Partizan pobediti sve četiri utakmice, hvala na pitanju - rekao je Đurović.

Posebno je reči hvale imao za Tonjea Džekirija, ali i Nikolu Tanaskovića.

- Što se tiče Partizana, nismo rekli o Džekiriju. Videli smo koliko znači Partizanu, nema tu dimenziju, bez njega to nije evroligaški jak tim. Sa kakvim procentima on to ubacuje, to je fantastično. Standardno igra i Tanasković i dobila je naša reprezentacija još jednog visokog igrača. Mnogo mi se dopada kako igra, stvarno je toliko sazreo, napredovao i postao pravi igrač. Što je pogodio tri za redom Pajola, on je protiv Zvezde ubacio odlučujuću. Rekao sam da će proći dosta vremena dok to opet ne uradi, sada je to utrostručio. Obezbedio je pobedu, slomio ih je psihološki.

Zatim je najavio duel Reala i Zvezde, koji je na programu večeras od 21.00.

- Veoma je težak protivnik. Biće mnogo žestokih duela i videćemo kako ćemo uspeti da izađemo na kraj sa njima. Ipak, ne bih bio previše razočaran ni ukoliko Zvezda izgubi, jer igramo protiv jednog zaista velikog kluba.

Iskusni stručnjak smatra da će glavni okršaj na terenu voditi Andres Feliz i Kris Džons-

- Malo pre smo pričali o Tavaresu i Koloku, a sada bih prešao na Krisa Džonsa i Feliza. Feliz ima nešto jače noge od njega, možda ima i kilogram-dva više. Naš Džons je snažan, ali je ovaj još jači. Džons uopšte nije spor, ali je Feliz brži. Međutim, on je treći plejmejker Reala. Prvi je, po meni, Kampaco, a zatim Maledon, mada se možda nekada i smenjuju na tim pozicijama. Maledon može da igra i na poziciji dvojke, pa onda on bude organizator igre - ističe Đurović i nastavlja u tonu:

- Ipak, način na koji je Feliz odigrao, koliko je bio hrabar protiv Nana, Slukasa, Grenta i Fransiska, zaista je impresivan. Praktično je sam izašao na kraj sa četvoricom. Odigrao je izvanredno i postigao dvadesetak i nešto poena. Veliki ispit očekuje Krisa Džonsa u duelu sa njim. Mislim da će ekipa čiji igrač dobije taj duel na kraju pobediti utakmicu. Tako ja to gledam. Dva duela na pozicijama pet i jedan biće, po mom mišljenju, među odlučujućima, a onda možemo da analiziramo i ostale pozicije, bez prevelike zadrške - zaključio je Đurović.