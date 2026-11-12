NOVI DETALJI O SMRTI KRISTIJANA PERIŠA: Lekari saopštili porodici da je preminuo od srčanog zastoja, mrtvozornici pronašli višestruke povrede

PORODICI nastradalog Kristijana Josipa Periša, koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru, saopšteno je da je preminuo od srčanog zastoja nakon što su ga vezali, kao i da su mu vidljive povrede na vratu i licu nastale usled intubacije.

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Nakon Kristijanove smrti, porodici je rečeno da je bio agresivan, da su ga medicinski tehničari vezali za krevet i da je prestao da diše. Uzrok smrti je bio srčani zastoj, a kada su članovi porodice primetili modrice oko njegovog vrata, rane ispod usne i tragove krvi na telu, lekar im je rekao da su nastali usled intubacije.

Prema informacijama Indeksa, porodici je okolnosti Kristijanove smrti objasnila dežurna lekarka, dr Silvana Jelavić.

Izjava sestre istražiteljima

Ono što im je rečeno u bolnici, istražiteljima je rekla jedna od njegovih sestara 22. oktobra, dan nakon Kristijanove smrti. Prema policijskoj belešci, ona je navela da je porodica potražila hitnu medicinsku pomoć jer se stanje njenog brata pogoršalo 21. oktobra, te je on primljen na psihijatrijsko odeljenje bolnice „Sveti Ivan“. Uveče su dobili obaveštenje iz bolnice da je Kristijan preminuo. Kada su stigli u bolnicu, osoblje je prvo odbilo da im dozvoli da vide telo svog preminulog brata, a zatim im je lekar rekao da su mu dali terapiju, da je bio agresivan, da je bio vezan i da je prestao da diše.

Dakle, prema izjavi njegove sestre, lekar je porodici rekao da je Periš prestao da diše nakon što su ga vezali za krevet i dali mu terapiju. Da li je ovaj lekar bio u sobi pacijenta, još nije potvrđeno. Ista policijska beleška sadrži još jedan važan detalj. Naime, dežurni lekar je porodici pokazao telo, a oni su primetili „plave tragove oko vrata, rane ispod usne i ostatke krvi, koje ranije nije imao“. Lekar im je rekao da je to od intubacije, prisetila se sestra Kristijana Periša.

Inače, intubacija je medicinski postupak tokom kojeg se cev ubacuje u disajne puteve kako bi se omogućilo disanje, na primer tokom reanimacije. Ovaj postupak može prouzrokovati određene povrede usta i disajnih puteva, ali se bez dodatne medicinske analize ne može zaključiti da su svi tragovi koje je porodica primetila nastali na ovaj način.

Posebno je važno i pitanje modrica oko vrata. Prema snimcima video nadzora, osumnjičeni medicinski tehničari su tokom intervencije pritiskali Periša rukama i kolenima, uključujući i predeo vrata.

Stoga se postavlja pitanje da li su modrice koje je porodica videla mogle nastati tokom te intervencije, a ne kao posledica intubacije. To bi trebalo da razjasni sudsko-medicinski pregled, koji još uvek nije završen.

Šta pokazuje izveštaj o obdukciji?

Porodica je ranije govorila o tome da je kao uzrok smrti naveden srčani zastoj. Međutim, ovde je potrebno razlikovati neposredni mehanizam smrti od uzroka koji je do njega doveo. Srčani zastoj znači da je srce prestalo efikasno da pumpa krv, a kako se to dogodilo, lekar nije rekao porodici.

Za sada je, međutim, poznato da su mrtvozornici pronašli višestruke povrede.

- Pronađeni su prelomi rebara na desnim rebrima, 3., 5. i 6. rebru, i prelomi od 4. do 9. rebra u blizini grudne kosti. Utvrđen je plućni i moždani edem. Konačan uzrok smrti još nije naveden jer je potrebno izvršiti potrebne analize - navodi se u preliminarnom izveštaju o obdukciji.

Prelomi rebara mogu se javiti i tokom reanimacije, tako da ovaj nalaz sam po sebi ne dokazuje kako su povrede nastale. Međutim, sve se ovo značajno razlikuje od objašnjenja koje je porodica dobila u bolnici.

Da li je lekar znao za sve okolnosti?

Postavlja se pitanje da li je dr Jelavić imala sve informacije o postupcima medicinskih tehničara, tj. da li je znala za pritisak na vrat, lice i grudi, i pokrivanje glave jastukom. Ako nije znala, postavlja se pitanje zašto nije imala potpune informacije o događaju koji se završio smrću pacijenta.

Ako je znala, potrebno je objasniti zašto porodica nije bila obaveštena o tome, tj. da li ih je lekar svesno lagao.

(Kurir)