Politikolog Jurij Samonkin smatra da bi evropske zemlje mogle da se pridruže pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini tek 2027. godine.

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U razgovoru za NEWS.ru, on je pojasnio da evropske zemlje još nisu spremne da se pridruže procesu pregovora.

Sjedinjene Američke Države, prema Samonkinu, trenutno deluju aktivnije od drugih zemalja.

Sa druge strane, poslanik Državne dume i politikolog Aleksandar Asafov nazvao je izjavu finskog predsednika Aleksandra Stuba o mogućim pregovorima sa evropskim učešćem u naredne dve nedelje pokušajem samoprezentacije.

U razgovoru za Lenta.ru, on je naglasio da bi do takvog sastanka moglo doći, ali to zavisi od razvoja glavnog pregovaračkog procesa.