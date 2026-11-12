AVION BEZ REPA KOJI MENJA PRAVILA RATOVANJA: Neverovatan manevar kineskog lovca 6. generacije (VIDEO)
NOVI snimci kineskog lovca šeste generacije, koji razvija kompanija „Čengdu erkraft korporejšn” (Chengdu Aircraft Corporation), prikazuju letelicu kako izvodi oštar zaokret pod uglom od 90 stepeni za manje od dve sekunde, što ističe izuzetan stepen manevarskih sposobnosti postignut ovim dizajnom.
Ovaj lovac, koji je prvi put predstavljen u decembru 2024. godine – kada je postao i prvi lovac šeste generacije prikazan tokom probnih letova – ističe se svojim veoma velikim dimenzijama. One omogućavaju smeštaj izuzetno teškog radara i velikog tereta naoružanja, uz obezbeđivanje veoma velikog doleta. Iako su u početku postojale značajne nedoumice u pogledu njegovih letnih karakteristika, snimci iz juna 2026. godine pokazali su ekstreman nivo manevarskih sposobnosti. Ovi najnoviji snimci su, međutim, prvi koji prikazuju letelicu kako izvodi oštre zaokrete, što je posebno zahtevan poduhvat s obzirom na to da je reč o dizajnu bez repnih površina.
Odsustvo horizontalnih repnih površina – koje konvencionalni lovci koriste za kontrolu uzdužnog nagiba (piča), obezbeđivanje stabilnosti i brzu promenu položaja letelice – čini postizanje visokog stepena manevarskih sposobnosti naročito teškim za letelice poput one koju razvija „Čengdu”. Ipak, ovakav dizajn donosi značajne prednosti; pre svega, letelice bez repnih površina mogu imati znatno manji radarski odraz (radarski poprečni presek) i ostati neotkrivene za radare koji rade u određenim frekventnim opsezima, što nije slučaj sa „stelt” lovcima pete generacije, poput modela F-35 i J-20. Smatra se da su projektanti razvili visoko sofisticiran softver za upravljanje letom, kao i kontrolne površine integrisane u krila, kako bi nadoknadili nedostatak horizontalnih repnih površina. Integracija naprednog softvera za upravljanje i kontrolnih površina unutar krila ključna je za održavanje upravljivosti letelice, naročito tokom izvođenja agresivnih manevara.
Razvoj lovca sa kontrolnim površinama koje mogu obezbediti dovoljnu manevarsku sposobnost kao zamenu za horizontalne repne površine predstavlja izuzetno težak izazov. Da je takav poduhvat zaista ostvaren, potvrđeno je tek objavljivanjem snimaka lovca kompanije „Čengdu” tokom probnih letova u junu. Time je Kina postala jedina zemlja za koju se zna da je uspešno testirala u letu lovac šeste generacije visokih manevarskih sposobnosti. Kina trenutno ima tri tipa lovaca bez repnih površina u fazi prototipa, od kojih je onaj koji razvija „Čengdu” najteži. Očekuje se da će Sjedinjene Države razviti lovce šeste generacije u okviru programa F-47 i F/A-XX, mada su oba još uvek daleko od faze probnih letova. Zbog kašnjenja u razvoju motora za F-47, ne očekuje se da će ova letelica moći da demonstrira visoke letne performanse pre ranih 2030-ih, pri čemu je planirano da u početku leti sa privremenim motorom.
Postoje značajne nedoumice u pogledu sposobnosti Sjedinjenih Država da razviju lovca bez repnih površina, koji bi po nivou „nevidljivosti” (stelt karakteristika) i manevarskim sposobnostima bio ravan svojim kineskim rivalima. Jedini zvanični prikaz letelice F-47 koji je do sada objavljen ukazuje na upotrebu prednjih horizontalnih stabilizatora (tzv. kanarda), koji očigledno služe kao nadoknada za nedostatak vertikalnih repnih površina. Iako ovo ne narušava stelt karakteristike na nivou pete generacije, ne očekuje se da će pružiti nivo „nevidljivosti” uporediv sa onim kod novih kineskih lovaca. Očekuje se da će američki programi razvoja lovaca biti izloženi sve većem pritisku usled ograničenja odbrambenog budžeta, posebno stoga što trenutni sukob sa Iranom dodatno opterećuje finansijska sredstva. Ogromni troškovi razvoja lovaca šeste generacije, koji poseduju izuzetno visoke performanse, znače da se u doglednoj budućnosti ne očekuje da će ih razviti bilo koja druga zemlja osim Kine i Sjedinjenih Država.
militarywatchmagazine.com
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