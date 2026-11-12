VREMENSKI OBRT NA PETAK 13: Evo kakve nas temperature čekaju sutra u Srbiji - ovo sigurno niste očekivali
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za Srbiju.
VREME U SRBIJI
U Srbiji natprosečno toplo i vetrovito, sa temperaturama od 9 do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje, saopštio je RHMZ.
Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Ujutru i pre podne na severu, jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćeno i grmljavinom uz osetan pad temperature.
Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i na jugu Banata i olujni južnih pravaca, od sredine dana u skretanju na severozapadni, uveče u slabljenju.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana sa jačim naoblačenjem sa kišom i pljuskovima.
Posle podne i uveče osetan pad temperature.
Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
(sputnikportal.rs)
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