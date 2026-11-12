UŽIVO: Real - Zvezda! Crveno-beli za nastavak serije u Madridu!

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Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA 0:0

DVORANA: Movistar Arena. SUDIJE: Robert Lotermozer (Nemačka), Kristaps Konstantinovs (Letonija), Rain Perandi (Estonija).

REAL: Smit, Šulga, Luvavu, Pradilja, Abalde, Okeke, Proćida, Tavares, Ljulj, Feliz, Džons, Sar.

CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke.

TOK MEČA

PRVA ČETVRTINA

PRE UTAKMICE

Startne petorke

Real: Feliz, Smit, Pradilja, Proćida, Tavares.

Zvezda: Džons, Karter, Nvora, Moneke, Koloko.

20.51 - Bliži se početak meča!

Napred, Zvezdo! 🔴⚪️💪🏻 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/xKgLFU9CPt — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

20.45 - Poslednjih šest susreta u Madridu: Real - Zvezda 5:1!

U poslednjih šest mečeva, odigranih u Madridu, Crvena zvezda je slavila samo jednom u sezoni 2020/2021. kada je na klupi Beograđana sedeo Dejan Radonjić. Tim sa Malog Kalemegdana trijumfovao je 79:77.

Posle toga usledilo je pet poraza zaredom i brutalni revanš Reala. Već sledeće sezone dobili su 79:67, potom, u sezoni 2022/2023 domaćin se radovao 72:56, a naredne 101:94. Ubedljivo je Zvezda izgubila i tokom 2024/2025. kada je bilo 95:72 za Madriđane, dok je poslednji meč prošle sezone pripao "kraljevićima" sa 21 poenom razlike - 103:82.

20.40 - Izašli su sastavi večerašnje utakmice, u timu Reala nema Kampaca, Deka, Maledona, Jantunena, Garube...

20.00 - Poslednje pripreme i šutersko zagrevanje je u toku:

Final warm-up before tip-off ⏳ The game starts soon 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/5d9gQU3te2 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

19.52 - Igrači i stručni štab crveno-belih izašao je pod svodove Vizink centra:

Checking in for @EuroLeague Round 11 🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/Sfb0MgwCEx — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

19.47 - Strateg Zvezde, Ibon Navaro, veruje u nastavak pozitivnog niza:

- Pred nama je izuzetno zahtevan susret. Slično kao i pre utakmice protiv tima Olimpijakos, jasno je da klubovi sa takvim renomeom, tradicijom i nasleđem uvek pronađu način da budu konkurentni, bez obzira na poteškoće. Oni poseduju specifičan DNK koji ih čini još opasnijim rivalom upravo kada su u problemima.

Dobro znamo kako igra Real Madrid. Bez obzira na to koji su igrači na parketu, njihov stil je izuzetno opasan. Ako samo na dva minuta izgubite koncentraciju i ispustite njihov tempo, u stanju su da vas potpuno nadigraju. Očekuje nas duel na visokom fizičkom i atletskom nivou, ali pre svega biće nam potrebna izuzetna mentalna čvrstina kako bismo odgovorili na sve faze utakmice - kaže Navaro.

FOTO: N. Skenderija

Trener crveno-belih je sa klupe Unikahe, vodio ekipu iz Malage protiv Reala više puta:

- Imao sam priliku mnogo puta da vodim duele protiv tima Real Madrid. Dešavalo se da vodim sa tri poena prednosti i imam dva penala na četiri sekunde pre kraja, pa da na kraju ipak pretrpim poraz. Protiv njih je sve otvoreno do poslednjeg zvuka sirene, bez obzira na semafor. Oni savršeno znaju kako se igraju završnice i na to moramo biti maksimalno fokusirani - zaključio je Ibon Navaro.

19.44 - Pedro Martinez je do tančina ishvalio Beograđane:

- Zvezda je fantastična u odbrani, a u napadu igra u veoma dobrom ritmu. Imaju odlične organizatore igre, koji poseduju veliki napadački kvalitet. Izuzetno su fizički snažni i trenutno su jedan od najboljih timova Evrolige - rekao je Martinez.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

On je apostrofirao nekolicinu igrača crveno-belih:

- Džons i Karter imaju ogroman poenterski potencijal, dok je Koloko veoma atletičan centar koji mnogo toga radi dobro. Dobili su osam od poslednjih devet utakmica i jasno je da nas očekuje veoma težak posao. Ipak, na našem terenu verujemo da možemo da pobedimo svakoga. - istakao je Pedro Martinez, šef struke Reala.

Za početak podsetimo se šta su treneri Pedro Martinez i Ibon Navaro izjavili u najavama ovog duela.

- Dobro veče i dobrodošli na lajv blog posveđen gostovanju Zvezde u Madridu.

UVOD

Košarkaši Crvene zvezde u 11. kolu Evrolige gostuju najtrofejnijem klubu Starog kontinenta u španskoj prestonici.

Tim sa Malog Kalemegdana nikad bolje plasiran u evropskoj eliti ulazi u ovaj okršaj. Izabranici Ibona Navara su na visokoj drugoj poziciji, odmah uz rame vodećem Panatinaikosu, sa skorom od 7 pobeda i 3 poraza.

@EuroLeague night in Madrid 🏀🔴⚪️ #GameDAY | Round 11 🆚 @RMBaloncesto 📍Movistar Arena #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/v8RTDvF6N3 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 12, 2026

Posle startnih 0-2 i promene trenera, crveno-beli su nanizali sedam pobeda u prethodnih osam mečeva. Poslednji veliki trijumf ostvaren je u Atini protiv branioca evroligaške titule, Olimpijakosa, što samo potvrđuje da Beograđani igraju u fenomenalnoj formi.

Pred ovaj duel, postavljalo se pitanje da li će Navaro imati na raspolaganju Kristijana Koloka, koji je ostao u Srbiji zbog problema s vizom, ali je na kraju sve rešeno, pa se Kamerunac priključio jutros ekipi u Madridu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Poput Zvezde i Real je krenuo očajno, sa skorom 0-3, ali su "kraljevići" nanizali 6 trijumfa, uz samo jedan poraz u poslednjih sedam utakmica, te sa bilansom 6-4 zauzimaju osmo mesto na tabeli.

Ipak, povrede su napravile ogromnu glavobolju Pedru Martinezu. Prethodnih dana, van stroja su bili: Fakundo Kampaco, Teo Maledon, Mikael Jantunen, od ranije se Gabrijel Dek i Usman Garuba nalaze van terena, dok se toj grupi pred utakmicu sa Mursijom pridružio i Čuma Okeke. I njegovo učešće zbog bola u kolenu je pod velikim znakom pitanja. Jednom od najboljih igrača Teu Maledonu je dijagnostikovano uganuće desnog kolena.

Izvesno je da bivši igrač Zvezde, Argentinac Kampaco, neće biti na raspolaganju stručnom štabu, što su potvrdili Madriđani:

– Kampaco neće igrati u nekoliko narednih utakmica, oporavak od povrede će potrajati – rekao je Martinez, posle prvenstvene pobede nad Mursijom.

Dobra vest za domaćina je povratak Nika Smita Džuniora, za koga je povreda prošlost.

Zbog toga će biti zanimljivo videti roster Reala kojim će se suprostaviti Crvenoj zvezdi, najvećem otkrovenju evroligaške sezone.

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