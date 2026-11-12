Problem za Golden stejt: Kari bar dve nedelje van terena

Golden Stejt voriorsi suočavaju se sa ozbiljnim problemom, pošto će njihov najbolji igrač Stef Kari zbog povrede trbušnog mišića morati da napravi pauzu od najmanje 14 dana.

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Iskusni plejmejker povredio se na duelu sa Hjuston Roketsima, a zbog bolova nije uspeo da nastavi utakmicu. Teren je napustio tokom prve četvrtine, nešto više od šest minuta pre njenog kraja.

Detaljni pregledi potvrdili su da je došlo do rupture kosog trbušnog mišića, što je klub saopštio nakon obavljene magnetne rezonance.

Prema informacijama iz Golden stejta, nova procena Kariijevog zdravstvenog stanja zakazana je za dve nedelje. Tek nakon dodatnih pregleda biće jasnije koliko će još odsustvovati i kada bi mogao da se vrati košarci.

Kari je od početka sezone nastupio na deset utakmica i igra vrhunsku košarku. Njegov učinak iznosi 27,8 poena, 3,9 asistencija uz 3,7 skokova po meču.

Posebno impresivno deluje njegova efikasnost u šutu, budući da iz igre pogađa 50 odsto pokušaja, dok je iza linije za tri poena uspešan u čak 45,7 odsto slučajeva i najzaslužniji je za sjajan početak Voriorsa (skor 8-4) koji su kampanju započeli bez Džimija Batlera.