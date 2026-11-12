MERC NAJAVIO TEŠKU ZIMU: Odlučujući meseci se sada približavaju
NAREDNI meseci biće „odlučujući“ u situaciji oko Ukrajine, prema rečima nemačkog kancelara Fridriha Merca.
„Odlučujući meseci se sada približavaju. Zemlja se suočava sa veoma, veoma teškom zimom. I važno je da mi Evropljani ostanemo zajedno“, citira ga Di Cajt.
Merc je takođe istakao potrebu za nastavkom evropske pomoći Kijevu.
Pored toga, nemački kancelar je izjavio da troškove podrške Ukrajini treba da podele sve zemlje EU.
Preporučujemo
"JA SAM JEDINI PREDSEDNIK KOJI NE PRIMA PLATU" Tramp: Demokrate počinile ogromnu krađu
12. 11. 2026. u 12:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)