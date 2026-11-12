Svet

MERC NAJAVIO TEŠKU ZIMU: Odlučujući meseci se sada približavaju

В.Н.

12. 11. 2026. u 17:00

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NAREDNI meseci biće „odlučujući“ u situaciji oko Ukrajine, prema rečima nemačkog kancelara Fridriha Merca.

МЕРЦ НАЈАВИО ТЕШКУ ЗИМУ: Одлучујући месеци се сада приближавају

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

„Odlučujući meseci se sada približavaju. Zemlja se suočava sa veoma, veoma teškom zimom. I važno je da mi Evropljani ostanemo zajedno“, citira ga Di Cajt.

Merc je takođe istakao potrebu za nastavkom evropske pomoći Kijevu.

Pored toga, nemački kancelar je izjavio da troškove podrške Ukrajini treba da podele sve zemlje EU.

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