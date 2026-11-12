KRV NIJE VODA MA KOLIKO KAŽNJAVALI Budanov je ponovo javno govorio na ruskom": Idi sюda, give me please translation"
ŠEF predsedničkog kabineta, Kiril Budanov, ponovo je javno govorio na ruskom.
Tokom jučerašnjeg brifinga nakon razgovora u Abu Dabiju, šefa predsedničkog kabineta je na engleskom pitano da li Rusija i dalje zahteva od Ukrajine da povuče svoje trupe iz Donbasa. Budanov je pozvao prevodioca na ruskom: „Dođite ovamo, molim vas dajte mi prevod.“ Zatim je dodao: „Razumem, potrebno mi je vreme.“
Na kraju je odgovorio da neće otkrivati detalje razgovora dok ne budu imali rezultat.
Podsećanja radi, šef predsedničkog kabineta je nedavno kažnjen zbog korišćenja ruskog jezika na protestu ispred Azovskog doma u Petropavlovskoj Borščagovki. Budanov je intervjuisan i priznao je prekršaj, obećavajući da će platiti kaznu u zakonski utvrđenom roku.
Verovatno ovog puta neće biti kazne, jer je poverenica Vrhovne rade za zaštitu državnog jezika, Olena Ivanovska, već izjavila da je komunikacija na ruskom jeziku sa stranom štampom dozvoljena.
Ranije je, iz istog razloga, kancelarija ombudsmana za jezike odbila da kazni predsednika Volodimira Zelenskog. Tokom intervjua za američki televizijski kanal ABC News, obratio se članu svog tima na ruskom kako bi razjasnio pitanje voditelja: „Isto?“
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