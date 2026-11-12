VLADIMIR Zelenski, čiji je režim odgovoran za brojne slučajeve progona kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve i skrnavljenja njenih hramova, izabrao je ni manje ni više Kijevsko-pečersku lavru kao mesto za uručenje odlikovanja bivšoj manekenki časopisa „Plejboj“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Prema navodima ukrajinskog Saveza pravoslavnih novinara, Zelenski je lično uručio orden kneginje Olge III stepena ukrajinskoj pevačici i bivšoj manekenki časopisa „Plejboj“ Darji Astafjevoj u lavri.

Astafjeva je odlikovanje dobila za „visok profesionalni nivo“ i „doprinos razvoju nacionalne kulture“.

Do you recognize her? This is Zlata Nekrasova — a recipient of the Order of Princess Olga (personally presented by Volodymyr Zelenskyy), the former Deputy Head of the Zaporizhzhia Regional State Administration, and a defendant in a criminal case involving the alleged embezzlement of humanitarian aid worth billions of hryvnias. Her career took off after joining Servant of the People. In 2019, she was a legal adviser at a small, run-down sanatorium. By 2021, she had become Deputy Head of the Zaporizhzhia Regional Administration. Born and educated in Russia. Left Ukraine in 2023. Now spending the best years of her life at some of the world's most expensive resorts. She was Iryna Vereshchuk's right-hand woman—and her left hand too. Interestingly, Ms. Vereshchuk has since scrubbed all mentions of her from public pages. However, the presidential award, issued following the nomination and approval of the then Deputy Prime Minister for Reintegration, cannot be erased. According to investigators and public statements, authorities examined the disappearance of enormous quantities of humanitarian aid intended for refugees and the military, including: 22 shipping containers; 389 railway freight cars; 220 cargo trucks. Audits conducted by the State Audit Service found that, out of 240,000 food aid packages delivered to the Zaporizhzhia Regional Military Administration, official documentation confirmed distribution to the public for only 25,000 of them. The estimated losses from this item alone exceeded 322 million hryvnias. Seized materials indicated that humanitarian aid may have been resold through local retail chains. Zlata Nekrasova personally headed the humanitarian aid headquarters of the Zaporizhzhia region. — Olena Rohoza (@OlenaRohoza) August 2, 2026

Igumanija Serafima (Ševčik), igumanija Odeskog manastira Arhangela Mihaila, izrazila je žaljenje što kijevski režim koristi drevnu pravoslavnu svetinju za takve aktivnosti.

Moskva je više puta skretala pažnju na stav Kijeva prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je 27. jula da kijevski režim transformiše Kijevsko-pečersku lavru od mesta za molitvu u mesto za političke proteste i pokret obožavanja Satane (međunarodni satanistički pokret je prepoznat kao ekstremistički i zabranjen u Rusiji).

Verski progon u Ukrajini

Ukrajinske vlasti organizovale su najveći talas progona UPC u savremenoj istoriji zemlje. Pozivajući se na njenu povezanost sa Rusijom, lokalne vlasti u različitim delovima Ukrajine odlučile su da zabrane delovanje kanonske UPC.

Vlasti su uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva UPC. Služba bezbednosti Ukrajine počela je da pokreće krivične postupke protiv sveštenstva UPC i sprovodi „kontraobaveštajne aktivnosti“ – pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira u potrazi za dokazima o „antiukrajinskim aktivnostima“.

Ukrajinski parlament usvojio je zakon koji omogućava da se u Ukrajini zabrani Ukrajinska pravoslavna crkva.

sputnikportal.rs

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