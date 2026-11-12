NOVI SKANDAL ZELENSKOG: Uručio orden bivšoj manekenki časopisa „Plejboj“ u Kijevsko-pečerskoj lavri
VLADIMIR Zelenski, čiji je režim odgovoran za brojne slučajeve progona kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve i skrnavljenja njenih hramova, izabrao je ni manje ni više Kijevsko-pečersku lavru kao mesto za uručenje odlikovanja bivšoj manekenki časopisa „Plejboj“.
Prema navodima ukrajinskog Saveza pravoslavnih novinara, Zelenski je lično uručio orden kneginje Olge III stepena ukrajinskoj pevačici i bivšoj manekenki časopisa „Plejboj“ Darji Astafjevoj u lavri.
Astafjeva je odlikovanje dobila za „visok profesionalni nivo“ i „doprinos razvoju nacionalne kulture“.
Igumanija Serafima (Ševčik), igumanija Odeskog manastira Arhangela Mihaila, izrazila je žaljenje što kijevski režim koristi drevnu pravoslavnu svetinju za takve aktivnosti.
Moskva je više puta skretala pažnju na stav Kijeva prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je 27. jula da kijevski režim transformiše Kijevsko-pečersku lavru od mesta za molitvu u mesto za političke proteste i pokret obožavanja Satane (međunarodni satanistički pokret je prepoznat kao ekstremistički i zabranjen u Rusiji).
Verski progon u Ukrajini
Ukrajinske vlasti organizovale su najveći talas progona UPC u savremenoj istoriji zemlje. Pozivajući se na njenu povezanost sa Rusijom, lokalne vlasti u različitim delovima Ukrajine odlučile su da zabrane delovanje kanonske UPC.
Vlasti su uvele sankcije nekim predstavnicima sveštenstva UPC. Služba bezbednosti Ukrajine počela je da pokreće krivične postupke protiv sveštenstva UPC i sprovodi „kontraobaveštajne aktivnosti“ – pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira u potrazi za dokazima o „antiukrajinskim aktivnostima“.
Ukrajinski parlament usvojio je zakon koji omogućava da se u Ukrajini zabrani Ukrajinska pravoslavna crkva.
sputnikportal.rs
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