"BESRAMNE LAŽI" Plenković opet udario na Milanovića bez milosti, leti perje po Hrvatskoj

PREMIJER RH Andrej Plenković uzvratio je danas predsedniku te zemlje Zoranu Milanoviću optuživši ga za “besramni spin” i “besramne laži” u vezi s Hrvatskom vojskom i pomaganjem Ukrajini, istakavši da ga zato treba pozvati na odgovornost.

Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

Plenković je po dolasku na samit Evropske političke zajednice u Dablinu rekao da je Milanović delimično dobio predsedničke izbore na laži da Vlada želi da pošalje hrvatske vojnike u Ukrajinu.

“Na toj laži je on delom dobio izbore. Dakle, besramni spin, besramne laži i treba ga pozvati na odgovornost”, rekao je Plenković.

Plenković je istakao da želi snažno da demantuje spin “koji je Milanović objavio na Fejsbuku”.

Milanović je juče objavio da je premijer „ponizio vlastitu vojsku” a „nekritički uzdizao tuđu”, čime "nije zastupao hrvatske interese, nego ponovio ono što mu se diktira i suflira iz Briselu”.