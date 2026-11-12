U KUĆNOM PRITVORU, IZLAZIO DA BERE MASLINE: Italijan ostavio poruku policiji, ali...
BIO je u kućnom pritvoru, ali je morao da bere masline i izašao je da radi. Sud u Šaki, u provinciji Agriđento, na Siciliji, osudio je Frančeska Notara (70) na godinu dana zatvora, umesto na 18 meseci koliko je tražilo Tužilaštvo: prema odbrani, zemljište se nalazilo blizu kuće.
Bio je u kućnom pritvoru, ali stiglo vreme za berbu maslina. Zato je odlučio da napusti kuću, ostavivši poruku karabinjerima u kojoj ih obaveštava o svom odlasku i objasnio kuda ide.
Ali, ta poruka nije predstavljala ovlašćenje da napusti mesto, odnosno kuću gde je trebalo da boravi. Ova inicijativa mu je donela jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog izbegavanja boravka u kući.
Tokom suđenja odbrana nije osporila da on nije napustio kuću, ali je tvrdila da se zemljište nalazi u neposrednoj blizini njegove kuće. Ova okolnost je bila u fokusu odbrane u pokušaju da umanji obim povrede presude o boravku u kućnom pritvoru.
Tužilašto je tražilo kaznu od godinu dana i šest meseci zatvora. Sud je proglasio dotičnog krivim za izbegavanje izdržavanja kazne u kućnom pritvoru, ali izrekavši mu kaznu šest meseci kraću od zahteva tužilaštva.
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