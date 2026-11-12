OVO SU CENE STOKE PRED SLAVE U SRBIJI: Koliko košta kilogram jagnjeta, a koliko kilogram praseta?

CENE stoke na stočnim pijacama i u klanicama širom Srbije tokom protekle sedmice kretale su se različito, u zavisnosti od regiona i kategorije životinja.

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Najveće promene zabeležene su kod prasadi, čija je otkupna cena u pojedinim krajevima dostigla 400 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje uglavnom pojeftinile. Istovremeno, jagnjad su u pojedinim klanicama dostizala 520 dinara, a tovni bikovi prodavali su se i za 460 dinara po kilogramu.

Prema podacima reportera Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), na tržištu svinja primetan je rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma.

U Podrinjskom regionu klaničari su prasad plaćali dominantno 400 dinara po kilogramu, što je više nego u prethodnom periodu. Ista otkupna cena zabeležena je i u Mačvanskom regionu, dok je u Jablaničkom regionu dostigla takođe 400 dinara.

U Raškom regionu otkupna cena prasadi porasla je na 350 dinara po kilogramu, dok je u Južnobačkom regionu dominantan iznos bio 310 dinara.

Tovne svinje pojeftinile u više regiona

Za razliku od prasadi, tovne svinje beležile su pad otkupnih cena. U Podrinjskom regionu dominantna cena bila je 200 dinara po kilogramu, dok su u Južnobačkom regionu klaničari za ovu kategoriju plaćali od 200 do 210 dinara, u zavisnosti od kvaliteta i kategorije grla.

Pad je zabeležen i u Beogradu, gde je otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila 210 dinara po kilogramu. U Južnobanatskom regionu ista kategorija otkupljivana je po dominantnih 200 dinara, uz prosečnu ponudu i nešto slabiji otkup.

U Srednjobanatskom regionu otkupna cena tovnih svinja iste kategorije spustila se na 240 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu situacija je bila drugačija, pošto su zabeležene više prodajne cene obe kategorije tovnih svinja. Za grla težine od 80 do 120 kilograma kupci su izdvajali 230 dinara po kilogramu, dok je cena svinja težih od 120 kilograma iznosila 180 dinara.

Bikovi se prodaju i za 460 dinara, telad do 1.000 dinara po kilogramu

Na tržištu goveda takođe su zabeležena različita kretanja. U Podrinjskom regionu tovni bikovi simentalske rase, težine preko 500 kilograma, otkupljivani su po dominantnoj ceni od 460 dinara po kilogramu.

U Mačvanskom regionu cena iste kategorije iznosila je 440 dinara, dok je u Raškom regionu bila niža i dostizala 430 dinara po kilogramu. Ista dominantna cena zabeležena je i u Južnobačkom regionu, gde je došlo do pada otkupne cene tovne junadi težine preko 480 kilograma.

U Beogradu i okolini cena tovnih bikova simentalske rase ostala je nepromenjena i iznosila je 440 dinara po kilogramu.

Telad simentalske rase, telesne mase do 160 kilograma, u Mačvanskom regionu otkupljivana su po 1.000 dinara za kilogram. U Braničevskom regionu odgajivači su za telad mogli da dobiju 800 dinara po kilogramu.

Jagnjad dostigla 520 dinara po kilogramu

Rast cena zabeležen je i na tržištu jagnjadi. U Mačvanskom regionu klaničari su ih otkupljivali po dominantnoj ceni od 520 dinara po kilogramu, dok je u Raškom regionu cena dostigla 420 dinara.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu jagnjad su se prodavala za 460 dinara po kilogramu, koliko je iznosila i dominantna cena jaradi. Ovce su na ovoj pijaci koštale 200 dinara po kilogramu.

U Braničevskom regionu otkupna cena jagnjadi iznosila je 500 dinara po kilogramu, dok su odgajivači za ovce dobijali 240 dinara. Na pijaci u Požarevcu jagnjad su takođe dostizala 500 dinara, a ovce su se prodavale po 200 dinara za kilogram.

Ipak, nisu svi regioni zabeležili rast. U Srednjobanatskom regionu otkupna cena jagnjadi pala je na dominantnih 430 dinara po kilogramu, uz slabu ponudu i još slabiji obim otkupa.

Podaci STIPS-a pokazuju da su se cene stoke protekle sedmice znatno razlikovale od regiona do regiona. Dok su odgajivači prasadi i jagnjadi u pojedinim krajevima mogli da računaju na više otkupne cene, proizvođači tovnih svinja suočili su se sa padom otkupnih iznosa.

(BizPortal)