OSUMNJIČENI ZABARAKADIRAN U STANU? Pucnjava u Vašingtonu: Desetine policijski vozila na terenu, naredba stanovnicima da ne izlaze

PREMA rečima više izvora iz policije, kao i još jednog zvaničnika upoznatog sa slučajem, osumnjičeni se zabarikadirao u stambenoj zgradi u blizini mesta pucnjave.

Foto: Tanjug/AP Photo/Paul Sancya

Stanari zgrade koja se nalazi iznad teretane „Vida Gym” u naselju Logan Serkl evakuisali su se nakon što se oko 8.30 ujutru oglasio alarm. U početku su mislili da je reč o protivpožarnoj vežbi, sve dok nisu začuli pucnjavu u ovom delu Vašingtona.



Prema Smitovim rečima, desetak ljudi potražilo je utočište u obližnjem kafiću, gde su se sakrili u toalet.

„Veoma sam potresen”, rekao je Smit. „Čovek tako nešto ne očekuje.”

Prema navodima policije, jutros su u vašingtonskom naselju Logan Serkl ranjene najmanje četiri osobe.

Osumnjičeni još uvek nije uhapšen, a na licu mesta prisutne su jake policijske snage.



Naredba policije stanovnicima: Ostanite u zatvorenom prostoru

Prema navodima dva izvora upoznata sa situacijom, za veliki deo naselja Dipon Serkl i Logan Serkl trenutno važi naredba da stanovnici ostanu u zatvorenom prostoru, dok policija radi na obezbeđivanju područja.

Reč je o popularnom i prometnom delu u centru Vašingtona. Na telefone ljudi koji se nalaze u blizini tog područja stiglo je upozorenje: „Uđite u najbližu zgradu, sklonite se od prozora i ostanite u zatvorenom prostoru do daljeg.”



Na licu mesta nalazi se na desetine policijskih vozila

Policijski helikopteri nadleću naselje Logan Serkl u Vašingtonu, na oko 1,6 kilometara (jednu milju) od Bele kuće, dok policajci blokiraju ulice u tom delu grada.

„Imamo aktivnog napadača!”, uzviknuo je policajac obraćajući se pešacima koji su krenuli na posao.

Veliki broj policajaca prisutan je u 15. ulici, a ulice u okolini su blokirane. Na lice mesta stiglo je na desetine policijskih vozila.



Policija: Najmanje 4 osobe ranjene u pucnjavi u naselju Logan Serkl u Vašingtonu

Policija navodi da su najmanje četiri osobe ranjene u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak ujutru u naselju Logan Serkl u Vašingtonu, a situaciju su opisali kao „aktivan” incident.



Na terenu je i Tim za hitne intervencije Policijske uprave Vašingtona (DC Metro Police Department).

(CNN)