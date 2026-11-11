IZLIO SE OTROVNI HLOR IZ BAZENA: 13 šestogodišnjaka i 13 zaposlenih završilo u bolnici - Horor u grčkoj školi

TRINAEST učenika i 13 zaposlenih prevezeno je u bolnice nakon curenja gasa tokom radova na održavanju bazena u školi "Kesarije" u grčkom gradu Koropiju. Zbog incidenta odmah su evakuisani osnovna škola i vrtić, a na teren su upućene ekipe vatrogasne službe i Hitne pomoći, piše Prothotema.gr.

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Prema dostupnim informacijama, 13 učenika prevezeno je u Dečju bolnicu "Aglaija Kirijaku", dok je 13 odraslih osoba, članova školskog osoblja, zbog udisanja gasa upućeno u bolnicu "Sotirija".

Od 13 dece koja su prevezena u dečju bolnicu, petoro je već pregledano i pušteno kući, dok se pregledi preostalih osmoro nastavljaju.

Reč je o pet devojčica i osmoro dečaka, svi uzrasta šest godina. Prema informacijama iz istrage, deca su upućena u bolnicu zbog sumnje da su udahnula gas hlor koji je isparavao iz hemikalija korišćenih za održavanje bazena. Nijedno od dece za sada nije pokazalo simptome trovanja.

Pored njih, dvojica radnika koji su obavljali poslove održavanja bazena prevezena su u Dom zdravlja u Koropiju. Još jednog učenika preuzela je direktno majka, uz potpisivanje odgovarajuće izjave.

Incident se dogodio u školskom kompleksu na uglu ulica Lamptron i Lisimah, broj 1. Iz predostrožnosti su odmah evakuisani osnovna škola i vrtić, kako bi učenici i zaposleni bili bezbedno udaljeni iz objekta.

Vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta i obavljaju provere kako bi utvrdile uzrok curenja gasa i omogućile bezbedno ponovno korišćenje školskih prostorija.