NEOČEKIVAN POKLON: Evo šta je Merc dobio za rođendan od koalicionih partnera

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc napunio je danas 71 godinu, a koalicioni partneri su mu na sednici saveznog kabineta uručili buket cveća.

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Potpredsednik vlade Lars Klingbajl i ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint iskoristili su početak sastanka da kancelaru upute rođendanske čestitke, preneo je Špigl.

Klingbajl je u ime svih ministara poželeo kancelaru dobro zdravlje i uspeh.

Kancelar se zahvalio i nakon nekoliko trenutaka rekao da je vreme da se posveti poslu.

Merc će rođendan obeležiti u večernjim časovima u krugu porodice.

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Klimatski aktivisti kritikovali su ga što nije otišao na klimatsku konferenciju COP31 u Antaliji.

