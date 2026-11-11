Svet

NEOČEKIVAN POKLON: Evo šta je Merc dobio za rođendan od koalicionih partnera

Tanjug

11. 11. 2026. u 15:48

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc napunio je danas 71 godinu, a koalicioni partneri su mu na sednici saveznog kabineta uručili buket cveća.

НЕОЧЕКИВАН ПОКЛОН: Ево шта је Мерц добио за рођендан од коалиционих партнера

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Potpredsednik vlade Lars Klingbajl i ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint iskoristili su početak sastanka da kancelaru upute rođendanske čestitke, preneo je Špigl.

Klingbajl je u ime svih ministara poželeo kancelaru dobro zdravlje i uspeh.

Kancelar se zahvalio i nakon nekoliko trenutaka rekao da je vreme da se posveti poslu.

Merc će rođendan obeležiti u večernjim časovima u krugu porodice.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

Klimatski aktivisti kritikovali su ga što nije otišao na klimatsku konferenciju COP31 u Antaliji. 

Iz kancelarovog kabineta saopšteno je da Merc neće biti u Turskoj zbog sednice vlade i završnih pregovora o budžetu za 2027. godinu, nakon čega ga očekuje učešće na dva evropska samita u Dablinu.

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