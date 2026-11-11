Šta je sad ovo? Kristijan Koloko ne putuje sa Zvezdom u Madrid! Poznat i razlog!

Crveno-beli gostuju Realu u 11. kolu Evrolige u četvrtak od 21.00 čas.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak igraju protiv najtrofejnijeg evropskog tima u Madridu.

Osokoljeni velikom pobedom na gostovanju Olimpijakosu u Atini, izabranici Ibona Navara žele da nastave sjajan niz i posle osvajača Evrolige, sruše i "kraljevski klub".

Međutim, trenutan problem ekipi sa Malog Kalemegdana, predstavlja Kristijan Koloko!

Otkako je pojačao redove Zvezde, 214 centimetara visoki centar je opravdao to zvanje, ali se sada našao u administrativnim problemima.

Preciznije, viza pravi nevolje Kameruncu, koji bi, kako Mozzart Sport saznaje, trebalo da budu rešeni bez smetnje na dan utakmice.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Tako će Koloko umesto sa ekspedicijom Zvezde, put Madrida krenuti u četvrtak ujutru, na dan odigravanja meča protiv Reala.

Operativci kluba sa Malog Kalemegdana prethodnih dana činili su sve da pronađu rešenje i otklone te "smetnje", ali im vreme i procedure, kao i neradna sreda u ambasadi u ovom slučaju nisu bili saveznici. Ipak, na kraju će sve verovatno biti u redu ali sa odloženim dejstvom.

Kristijan Koloko je u do sada tri odigrane utakmice u dresu Zvezde u Evroligi doprineo ostvarivanju sve tri pobede sa osam poena, 2,7 skoka i 2,3 blokade u proseku, ali je utisak koji je ostavio bio još bolji od tih brojki.

Real Madrid je na skoru 6-4, dok Crvena zvezda ima pobedu više i zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige.

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