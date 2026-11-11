Šta je sad ovo? Kristijan Koloko ne putuje sa Zvezdom u Madrid! Poznat i razlog!
Crveno-beli gostuju Realu u 11. kolu Evrolige u četvrtak od 21.00 čas.
Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak igraju protiv najtrofejnijeg evropskog tima u Madridu.
Osokoljeni velikom pobedom na gostovanju Olimpijakosu u Atini, izabranici Ibona Navara žele da nastave sjajan niz i posle osvajača Evrolige, sruše i "kraljevski klub".
Međutim, trenutan problem ekipi sa Malog Kalemegdana, predstavlja Kristijan Koloko!
Otkako je pojačao redove Zvezde, 214 centimetara visoki centar je opravdao to zvanje, ali se sada našao u administrativnim problemima.
Preciznije, viza pravi nevolje Kameruncu, koji bi, kako Mozzart Sport saznaje, trebalo da budu rešeni bez smetnje na dan utakmice.
Tako će Koloko umesto sa ekspedicijom Zvezde, put Madrida krenuti u četvrtak ujutru, na dan odigravanja meča protiv Reala.
Operativci kluba sa Malog Kalemegdana prethodnih dana činili su sve da pronađu rešenje i otklone te "smetnje", ali im vreme i procedure, kao i neradna sreda u ambasadi u ovom slučaju nisu bili saveznici. Ipak, na kraju će sve verovatno biti u redu ali sa odloženim dejstvom.
Kristijan Koloko je u do sada tri odigrane utakmice u dresu Zvezde u Evroligi doprineo ostvarivanju sve tri pobede sa osam poena, 2,7 skoka i 2,3 blokade u proseku, ali je utisak koji je ostavio bio još bolji od tih brojki.
Real Madrid je na skoru 6-4, dok Crvena zvezda ima pobedu više i zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige.
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