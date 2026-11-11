Košarka

Šta je sad ovo? Kristijan Koloko ne putuje sa Zvezdom u Madrid! Poznat i razlog!

С.С.

11. 11. 2026. u 16:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crveno-beli gostuju Realu u 11. kolu Evrolige u četvrtak od 21.00 čas.

Шта је сад ово? Кристијан Колоко не путује са Звездом у Мадрид! Познат и разлог!

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak igraju protiv najtrofejnijeg evropskog tima u Madridu.

Osokoljeni velikom pobedom na gostovanju Olimpijakosu u Atini, izabranici Ibona Navara žele da nastave sjajan niz i posle osvajača Evrolige, sruše i "kraljevski klub".

Međutim, trenutan problem ekipi sa Malog Kalemegdana, predstavlja Kristijan Koloko!

Otkako je pojačao redove Zvezde, 214 centimetara visoki centar je opravdao to zvanje, ali se sada našao u administrativnim problemima.

Preciznije, viza pravi nevolje Kameruncu, koji bi, kako Mozzart Sport saznaje, trebalo da budu rešeni bez smetnje na dan utakmice.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Tako će Koloko umesto sa ekspedicijom Zvezde, put Madrida krenuti u četvrtak ujutru, na dan odigravanja meča protiv Reala.

Operativci kluba sa Malog Kalemegdana prethodnih dana činili su sve da pronađu rešenje i otklone te "smetnje", ali im vreme i procedure, kao i neradna sreda u ambasadi u ovom slučaju nisu bili saveznici. Ipak, na kraju će sve verovatno biti u redu ali sa odloženim dejstvom.

Kristijan Koloko je u do sada tri odigrane utakmice u dresu Zvezde u Evroligi doprineo ostvarivanju sve tri pobede sa osam poena, 2,7 skoka i 2,3 blokade u proseku, ali je utisak koji je ostavio bio još bolji od tih brojki.

Real Madrid je na skoru 6-4, dok Crvena zvezda ima pobedu više i zauzima drugo mesto na tabeli Evrolige.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija
Fudbal

0 3

Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

11. 11. 2026. u 12:16

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAPREDAK U POLUFINALU: Kruševljanke u četvrtfinalu Kupa Srbije eliminisale odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove
Ostali sportovi

0 0

NAPREDAK U POLUFINALU: Kruševljanke u četvrtfinalu Kupa Srbije eliminisale odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove

ODBOJKAŠICE Napredatka naprijatnije su iznenađenje dosadašnjeg dela sezone. Kruševljanle su se plasirale u polufinale Kupa Srbije, pošto su u revnaš meča u četvrtfinalu u Staroj Pazovi posle zlatnog seta (15:11) eliminisale favorzovano Jedisntvo. Inače u prvom meču Napredak je slavio sa 3:0, a u drugom Jedinstvo sa 3:1, tako da je morao da odluluje "zlatni set".

11. 11. 2026. u 14:30

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge