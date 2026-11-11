"JERMENIJA LIŠENA PRAVA GLASA U ODKB-u": Oglasili se iz Kremlja

NA samitu ODKB-a u Moskvi doneta je odluka da Jermenija bude lišena prava glasa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: AP

- Odluka da se Jermenija liši prava glasa u ODKB-u zasnovana je na tome što ona nije ispunjavala svoje obaveze u organizaciji - rekao je Peskov.

Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je nedavno da Jermenija nije više zainteresovana za Organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti.

(Sputnjik)