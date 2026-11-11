Svet

"JERMENIJA LIŠENA PRAVA GLASA U ODKB-u": Oglasili se iz Kremlja

В. Н.

11. 11. 2026. u 15:44

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NA samitu ODKB-a u Moskvi doneta je odluka da Jermenija bude lišena prava glasa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ЈЕРМЕНИЈА ЛИШЕНА ПРАВА ГЛАСА У ОДКБ-у: Огласили се из Кремља

Foto: AP

- Odluka da se Jermenija liši prava glasa u ODKB-u zasnovana je na tome što ona nije ispunjavala svoje obaveze u organizaciji - rekao je Peskov.

Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je nedavno da Jermenija nije više zainteresovana za Organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti.

(Sputnjik)

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