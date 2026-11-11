"JERMENIJA LIŠENA PRAVA GLASA U ODKB-u": Oglasili se iz Kremlja
NA samitu ODKB-a u Moskvi doneta je odluka da Jermenija bude lišena prava glasa, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Odluka da se Jermenija liši prava glasa u ODKB-u zasnovana je na tome što ona nije ispunjavala svoje obaveze u organizaciji - rekao je Peskov.
Jermenski premijer Nikol Pašinjan izjavio je nedavno da Jermenija nije više zainteresovana za Organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)