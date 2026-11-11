Svet

PROŠIRENE CRNE LISTE: Ambasadori EU postigli dogovor o sankcijama za 145 pravnih i fizičkih lica povezanih s Rusijom

T.J.

11. 11. 2026. u 16:01

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AMBASADORI zemalja članica EU postigli su danas dogovor o uvođenju sankcija prema 145 pravnih i fizičkih lica povezanih sa ruskim finansijskim sistemom, mrežom takozvane "flote u senci" i kampanjama dezinformisanja, javio je Rojters, pozivajući se na evropske diplomate.

ПРОШИРЕНЕ ЦРНЕ ЛИСТЕ: Амбасадори ЕУ постигли договор о санкцијама за 145 правних и физичких лица повезаних с Русијом

Foto: Oleg Elkov/Alamy/Profimedia

Izvor je naveo da nove sankcije u okviru režima za suzbijanje hibridnih aktivnosti predstavljaju odgovor na pokušaj napada dronom na aerodrom Lajpcig/Hale u Nemačkoj, za koji je Berlin optužio Moskvu.

Očekuje se da će ministri spoljnih poslova EU usvojiti spisak sankcionisanih pravnih i fizičkih lica na sastanku u ponedeljak, nakon čega će odluka stupiti na snagu objavljivanjem u Službenom listu EU.

Rusija je više puta negirala bilo kakvu umešanost u hibridno ratovanje, sabotaže u zemljama NATO-a ili planiranje bilo kakvog sukoba.

Ruske vlasti ističu da ove restriktivne mjere smatraju dugoročnima te da prilagođavaju svoju spoljnu trgovinu kako bi smanjile uticaj zapadnih ograničenja. Istovremeno, Moskva kritikuje poteze EU-a, tvrdeći da birokratija u Briselu širi liste jer teže postiže dogovore o novim, sveobuhvatnim sektorskim sankcijama.

(Tanjug)

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