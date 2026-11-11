PRIPREMITE SE NA VREME: Ovi delovi Beograda sutra bez vode 12 sati

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštili su da se radovi na vodovodnoj mreži nastavljaju i sutra, te će usled istih doći do prekida snadbevanja vodom u dva beogradska naselja.

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Potrošači u naseljima Vinča i Ritopek će sutra, 12. novembra, od 08 do 20 sati, biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

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