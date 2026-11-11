Hapšenja i istraga

UHAPŠEN MILJAN HOFMAN: Lisice mu stavljene dok je doručkovao u Beogradu

Ana Đokić

11. 11. 2026. u 15:54

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MILjAN Vidović, poznatiji kao Miljan Hofman, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo iznuda. Prema nezvaničnim saznanjima, njemu su lisice stavljene jutros dok je bio na doručku u jednom restoranu brze hrane u Beogradu.

УХАПШЕН МИЉАН ХОФМАН: Лисице му стављене док је доручковао у Београду

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je on reketirao jednog beogradskog privrednika. Uhapšen je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Miljan Hofman javnosti je postao poznat kao kik-bokser, a u poslednjih nekoliko godina nekoliko puta je hapšen.

Pred Osnovnim sudom u Rumi osuđen je u junu 2024. godine na devet meseci kućnog zatvora zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, nakon što je u jvnosti osvanuo snimak na kom se vidi kako maltretira konobara u poznatom restoranu u Irigu i to zbog papagaja. On je tokom sudskog postupka negirao krivicu.

Potom je bio hapšen i 2025. godine zbog sumnje dan je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

(Kurir)

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