SPC RASPISALA KONKURS ZA 400 STIPENDIJA: Evo ko ima pravo na pomoć i kako se prijaviti

FOND „Časni Pojas”, čiji je glavni staratelj Patrijarh srpski Porfirije, danas je objavio Konkurs za dodelu 400 stipendija učenicima osnovnih i srednjih škola iz porodica sa troje i više dece, čiji prihodi ne obezbeđuju zadovoljenje osnovnih životnih potreba, koji žive u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, 100 stipendija; u Crnoj Gori, 100 stipendija; i u Srbiji, 200 stipendija, od kojih 100 dobijaju učenici sa područja Kosova i Metohije.

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Ukupan fond stipendija iznosi 40.000.000,00 dinara. Stipendije za tekuću školsku godinu biće isplaćene u dve jednake rate u iznosu od po 50.000,00 dinara, i to po Božiću i Vaskrsu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Prijava na konkurs vrši se od 15. do 30. novembra 2026. godine isključivo elektronskim putem preko internet stranice Fonda „Časni Pojas”.

Fond „Časni Pojas” je osnovan u junu, neposredno po povratku ove velike svetinje iz Beograda u manastir Vatoped na Svetoj Gori, a čine ga prilozi koje je verni narod u Vaznesenjskom i Spomen-hramu Svetog Save ostavio tokom poklonjenja Časnom Pojasu Presvete Bogorodice od 19. maja do 6. juna 2026. godine, a koji je iguman Vatopeda, arhimandrit Jefrem ostavio na samovlasno raspolaganje Patrijarhu srpskom Porfiriju.

Upravu Fonda čine: arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije; protonamesnik Miroslav Čolaković, sekretar Eparhijskog upravnog odbora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke; Živojin Rakočević, književnik iz Kosovske Mitrovice; dr Miloš Ković, profesor Filosofskog fakulteta u Beogradu, i Milena Vrućinić, sekretar Zadužbine Sime A. Igumanova.

Uprava, kako se navodi, očekuje da će Fond „Časni Pojas” biti dopunjavan prilozima koji će omogućiti njegovu čovekoljubivu delatnost u predstojećem periodu.

Poglavar Srpske Pravoslavne Crkve i ovoga puta izražava neizmernu zahvalnost Visokoprepodobnom Jefremu, igumanu manastira Vatoped i svom manastirskom bratstvu na ljubavi koju su ukazali srpskom pravoslavnom narodu, navodi se u saopštenju SPC.

(Tanjug)