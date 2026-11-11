ZELENSKI NAKON ABU DABIJA: Evropa mora biti za pregovaračkim stolom, Amerika da pritisne Moskvu

PREDSEDNIK Volodimir Zelenski izjavio je danas da Evropa mora da učestvuje u svim pregovorima o okončanju rata između Ukrajine i Rusije, a da Sjedinjene Američke Države (SAD) treba da izvrše pritisak na Moskvu, nakon trilateralnih mirovnih razgovora u Abu Dabiju.

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- Prioritet Ukrajine je da se rat okonča što pre uz dostojanstven mir. Verujem da Evropa mora biti zastupljena u svakoj fazi pregovora - napisao je on u objavi na platformi Iks.

Po njegovim rečima, neophodno je da SAD zauzmu snažnu poziciju i izvrše uticaj na Rusiju kako bi rat u Ukrajini bio okončan.

- Zahvaljujem američkoj strani na organizaciji sastanaka i na posredovanju. Zahvaljujem Emiratima na obezbeđivanju prostora za pregovore i zahvaljujem Meti i svim našim evropskim prijateljima na njihovoj načelnoj i snažnoj poziciji u potrazi za mirom - napisao je Zelenski.

Dvodnevni trilateralni pregovori Ukrajine, SAD i Rusije završeni su danas u Abu Dabiju. Pregovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija.

Ruski general-potpukovnik Aleksandar Zorin, koji je učestvovao u pregovorima u Abu Dabiju, kazao je da će Moskva i Kijev razmeniti više od 1.000 zarobljenika u narednih nekoliko nedelja.

(Tanjug)