Miljenik Delija zna kako da se iznenadi Real! "Oni su najopasniji kada..."

Crvena zvezda u četvrtak gostuje najtrofejnijem evropskom klubu u Madridu.

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Pred utakmicu protiv Reala (21.00), osim trenera Ibona Navara, za medije je govorio i košarkaš tima sa Malog Kalemegdana, David Kramer:

- Kao što znamo, Real je ekipa koja igra sa velikom energijom, tako da moramo biti spremni od samog starta. Moramo igrati sa visokim intenzitetom, velikom energijom, zaustaviti njihov protok lopte i igrati maksimalno borbeno od prvog do četrdesetog minuta - rekao je Kramer na početku razgovora.

Zvezda je vezala sedam trijumfa u osam mečeva, ali Nemac napominje da se ekipa bavi sa time:

- Ne opterećujemo se očekivanjima, već gledamo samo sebe. Trudimo se da se fokusiramo na ono na šta možemo da utičemo. A to je da svakog dana dolazimo potpuno koncentrisani i da svakoj narednoj utakmici pristupimo kao i svakoj drugoj bilo u ABA ligi ili u Evroligi. Dakle, potpuno smo posvećeni sebi.

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Smatra da uvek ima prostora za napredak:

- Ne bih rekao da smo blizu toga da nam sve funkcioniše. Mislim da uvek ima prostora za napredak. Definitivno rastemo kao tim, ali tek je novembar. Imamo još mnogo potencijala da radimo na sebi i napredujemo, ali verujem da idemo u dobrom smeru. Vidim prostor za napredak uvek i u svemu. Možemo da napredujemo u odbrani, u napadu, u skoku... To je jednostavno proces, ali zato smo ovde. Uživamo u tom procesu i u tome što svakodnevno postajemo bolji. I da, mislim da za sada radimo dobar posao.

Otkrio je kako njegovi saigrači mogu da iznenade "kraljevski klub":

- Znate već, to je Real Madrid. Moramo ući u meč maksimalno fokusirani od prve sekunde, tu nema izgovora. Znam da Madrid ima problema sa povredama, ali oni su najopasniji upravo kada su saterani u ćošak. I dalje su jedan od najboljih timova u Evroligi i svaki igrač koji izađe na teren je izuzetno opasan, tako da u utakmicu ulazimo potpuno svesni toga - zaključio je David Kramer.

Crvena zvezda je na skoru 7-3 i zauzima drugo mesto, dok je Real osmi sa pobedom manje i bilansom od šest pobeda i četiri poraza.

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