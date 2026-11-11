Svet

ZAHAROVA PODRŽALA PRIJATELJE: Samo Iran ima pravo da odluči kako će se rešiti obogaćenog uranijuma

Novosti online

11. 11. 2026. u 15:50

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SAMO iranske vlasti imaju pravo da odluče kako da se odlažu obogaćenim uranijumom zemlje, izjavila je na brifingu portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

ЗАХАРОВА ПОДРЖАЛА ПРИЈАТЕЉЕ: Само Иран има право да одлучи како ће се решити обогаћеног уранијума

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

- Njegovo prisustvo (obogaćenog uranijuma) na teritoriji zemlje ne protivreči obavezama Irana prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja - naglasio je diplomata.

Ranije je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana izjavio da je Teheran obavestio Rusiju da će obogaćeni nuklearni materijali ostati u Islamskoj Republici i da će se koristiti u zemlji.

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