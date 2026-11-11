ZAHAROVA PODRŽALA PRIJATELJE: Samo Iran ima pravo da odluči kako će se rešiti obogaćenog uranijuma
SAMO iranske vlasti imaju pravo da odluče kako da se odlažu obogaćenim uranijumom zemlje, izjavila je na brifingu portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Njegovo prisustvo (obogaćenog uranijuma) na teritoriji zemlje ne protivreči obavezama Irana prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja - naglasio je diplomata.
Ranije je sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana izjavio da je Teheran obavestio Rusiju da će obogaćeni nuklearni materijali ostati u Islamskoj Republici i da će se koristiti u zemlji.
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