POSLE 4 SATA RAZGOVORA Rubio: Pregovori u Abu Dabiju veoma produktivni, ima još dosta posla

PREGOVORI Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju su bili produktivni, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Foto: Tanjug (Kylie Cooper/Pool Photo via AP)

-Čini se da su pregovori u Abu Dabiju veoma produktivni. Naravno, ima još dosta posla. Nije da se sve može rešiti za 24 sata, ništa slično, rekao je on novinarima u Parizu gde se održava sastanak šefova diplomatija G7.

Podsetimo, prvi dan trostranih razgovora je završen posle skoro četiri sata.

Razgovori se nastavljaju u sredu.

sputnikportal.rs

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