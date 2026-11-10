POSLE 4 SATA RAZGOVORA Rubio: Pregovori u Abu Dabiju veoma produktivni, ima još dosta posla
PREGOVORI Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju su bili produktivni, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
-Čini se da su pregovori u Abu Dabiju veoma produktivni. Naravno, ima još dosta posla. Nije da se sve može rešiti za 24 sata, ništa slično, rekao je on novinarima u Parizu gde se održava sastanak šefova diplomatija G7.
Podsetimo, prvi dan trostranih razgovora je završen posle skoro četiri sata.
Razgovori se nastavljaju u sredu.
sputnikportal.rs
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