KUŠNER TOKOM SASTANKA U ABU DABIJU: Putin je spreman za mir sa Ukrajinom

RUSKI predsednik Vladimir Putin spreman je za mir sa Ukrajinom ukoliko budu stvoreni odgovarajući uslovi, izjavio je danas specijalni izaslanik američkog predsednika Džared Kušner tokom trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju.

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Kušner je rekao da evropski partneri često pitaju američku stranu da li su Rusija i njen predsednik zaista zainteresovani za postizanje mira.

"Na osnovu onoga što smo Stiv Vitkof i ja čuli od njega, možemo sa sigurnošću da kažemo da jesu, pod odgovarajućim uslovima", rekao je Kušner.

On je istovremeno naveo da ruska strana postavlja isto pitanje u vezi sa Ukrajinom i evropskim zemljama, odnosno da li su i one iskreno posvećene postizanju mira, prenosi RKB-Ukrajina.

Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i evropskih partnera održali su sastanak uoči predstojećih trilateralnih razgovora sa Rusijom, posvećen koordinaciji napora za okončanje rata u Ukrajini i uspostavljanju uslova za trajni mir, objavio je danas Kušner na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, učesnici sastanka naglasili su da svaki budući sporazum mora da poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine u donošenju odluka, kao i da obezbedi pouzdane bezbednosne garancije za tu zemlju.

"Zajednički cilj je razvoj praktičnog i međusobno usklađenog bezbednosnog okvira koji jača dugoročnu bezbednost Ukrajine i stvara poverenje neophodno za postizanje pregovaračkog rešenja", navedeno je u saopštenju.

Učesnici su razgovarali i o jačanju postojećih evropskih bezbednosnih institucija i sporazuma nakon završetka rata u Ukrajini, kao i o mehanizmima za upravljanje rizicima i sprečavanje opasne eskalacije.

Potvrđena je i zajednička posvećenost snažnoj posleratnoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, uz ocenu da će NATO ostati centralni stub kolektivne odbrane evroatlantskog prostora.

SAD, Ukrajina i evropski partneri nastaviće blisku saradnju tokom pregovaračkog procesa, sa ciljem uključivanja evropskih zemalja u šire multilateralne razgovore i postizanja sveobuhvatnog i trajnog mira, navodi se u objavi.