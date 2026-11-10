Svet

KUŠNER TOKOM SASTANKA U ABU DABIJU: Putin je spreman za mir sa Ukrajinom

Танјуг

10. 11. 2026. u 15:28

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RUSKI predsednik Vladimir Putin spreman je za mir sa Ukrajinom ukoliko budu stvoreni odgovarajući uslovi, izjavio je danas specijalni izaslanik američkog predsednika Džared Kušner tokom trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju.

КУШНЕР ТОКОМ САСТАНКА У АБУ ДАБИЈУ: Путин је спреман за мир са Украјином

AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Kušner je rekao da evropski partneri često pitaju američku stranu da li su Rusija i njen predsednik zaista zainteresovani za postizanje mira.

"Na osnovu onoga što smo Stiv Vitkof i ja čuli od njega, možemo sa sigurnošću da kažemo da jesu, pod odgovarajućim uslovima", rekao je Kušner.

On je istovremeno naveo da ruska strana postavlja isto pitanje u vezi sa Ukrajinom i evropskim zemljama, odnosno da li su i one iskreno posvećene postizanju mira, prenosi RKB-Ukrajina.

Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i evropskih partnera održali su sastanak uoči predstojećih trilateralnih razgovora sa Rusijom, posvećen koordinaciji napora za okončanje rata u Ukrajini i uspostavljanju uslova za trajni mir, objavio je danas Kušner na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, učesnici sastanka naglasili su da svaki budući sporazum mora da poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisnost Ukrajine u donošenju odluka, kao i da obezbedi pouzdane bezbednosne garancije za tu zemlju.

"Zajednički cilj je razvoj praktičnog i međusobno usklađenog bezbednosnog okvira koji jača dugoročnu bezbednost Ukrajine i stvara poverenje neophodno za postizanje pregovaračkog rešenja", navedeno je u saopštenju.

Učesnici su razgovarali i o jačanju postojećih evropskih bezbednosnih institucija i sporazuma nakon završetka rata u Ukrajini, kao i o mehanizmima za upravljanje rizicima i sprečavanje opasne eskalacije.

Potvrđena je i zajednička posvećenost snažnoj posleratnoj bezbednosnoj arhitekturi Evrope, uz ocenu da će NATO ostati centralni stub kolektivne odbrane evroatlantskog prostora.

SAD, Ukrajina i evropski partneri nastaviće blisku saradnju tokom pregovaračkog procesa, sa ciljem uključivanja evropskih zemalja u šire multilateralne razgovore i postizanja sveobuhvatnog i trajnog mira, navodi se u objavi.

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