Partizan imenovao novog trenera: On je "vatrogasac" u Humskoj!

Crno-beli prolaze kroz turbulentan period.

Foto: N. Skenderija

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales više nije trener Partizana, pa će umesto njega na užarenu klupu crno-belih sesti Marko Pavlović.

O odlasku španskog stručnjaka, klub iz Humske je obavestio javnost zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Španski stručnjak Raul Gonzales više nije trener Partizana. Nakon današnje sednice Upravnog odbora i ostavke predsednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora.

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Strateg koji je tokom leta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona doneo je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-belima, pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića. Rukometni klub Partizan zahvaljuje se Raulu Gonzalesu na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspeha u nastavku trenerske karijere - naveo je Partizan.

Crno-bele će u nastavku sezone predvoditi Marko Pavlović, igrač trofejne generacije od pre decenije i po, koja je nastupala u Ligi šampiona sa dosta većim uspehom od aktuelne, iako uz daleko manja ulaganja. On je prošle sezone bio trener Obilića.

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