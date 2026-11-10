VOZAČI, DOBRO UPAMTITE OVO PRAVILO: Jedna greška na auto-putu može skupo da vas košta

VOZAČI, saznajte kada je dozvoljeno korišćenje zaustavne trake i kako da se ponašate u vanrednim situacijama na auto-putu.

Foto: Tanjug/AP/Mohammed Zaatari

Zaustavna traka sme da se koristi samo u vanrednim situacijama, poput kvara na vozilu ili iznenadne nesposobnosti vozača, a ne za pauzu, preticanje ili izbegavanje gužve.

Ako morate da stanete, uključite sva četiri migavca, obucite svetloodbojni prsluk, postavite trougao i udaljite putnike od kolovoza.

Zaustavna traka u vanrednim situacijama mnogo pomaže vozačima, međutim dešava se da je pojedini učesnici saobraćaja koriste i kada ne treba, dok je zakon vrlo izričit po tom pitanju. Kada je onda po zakonu dozvoljeno korišćenje zaustavne trake, otkriva Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ova traka je namenjena za zaustavljanje u slučaju kvara na vozilu ili neke druge prinudne situacije poput iznenadne nesposobnosti vozača da nastavi da upravlja vozilom, ističe AMSS.

(Tanjug)

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