"MILIĆ ŽRTVA ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA KRIČKA I SEKULOVIĆA?": Svi detalji početa suđenja bivšem načelniku beogradske policije

PRED Prvim osnovnim sudom u Beogradu u ponedeljak je počelo suđenje bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, kome se na teret stavlja neprijavljivanje krivičnog dela i falsifikovanje isprava u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića Baje u restoranu "27" na Senjaku, 12. maja ove godine.

Foto N. Skenderija

Na početku suđenja, tužilac je pročitao optužni akt, nakon čega je sudija upitala Milića da li je razumeo navode optužnog predloga i kako se izjašnjava, na šta je on rekao da nije kriv ni za jedno krivično delo koje mu je stavljeno na teret. Milić je najavio da će u nastavku postupka izneti odbranu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da budu ispitani vlasnik lokala "27" Nenad L. o tome da li je u noći ubistva Nešovića pozvao Milića, kao i optuženi za ubistvo Nešovića, Saša Vuković Boske, i mnogi drugi svedoci. Prema optužnom predlogu, sumnja se da je Milića vlasnik restorana pozvao nakon 23 časa da mu kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima poverenja prijavi da je u njegovom restoranu ubijen Nešović, a što okrivljeni Milić, navodno, nije nikome prijavio.

Tužilac je predložio da se kao dokaz izvedu fajlovi sa Milićevog telefona, koji su na USB-u, te da se od MTS pribavi listing poziva obavljenih sa Milićevog telefona od 12. do 15. maja.

Nanošenje štete i mučenje KRIČAK i Sekulović su uhapšeni 1. novembra zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, neobavljanjem službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava Milića, tokom svog postupanja povodom ubistva Nešovića. Pored toga, sumnja se da je Kričak 16. maja sa drugim, zasad N. N. policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio vlasnika lokala 27.

Milićev branilac, advokat Nemanja Vasiljević je na početku izlaganja rekao da su načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović uhapšeni po krivičnoj prijavi, koju su podneli Milićevi branioci, jer su, kako je naveo, oštetili Milića tokom prikupljanja dokaza i obaveštenja tužilaštva u ovom slučaju.

Vasiljević je rekao da je Milić od početka žrtva zloupotrebe službenog položaja Krička i Sekulovića. On se, takođe, protivio svim dokaznim predlozima tužilaštva, navodeći da je sve to trebalo da bude pribavljeno pre glavnog pretresa, a ne da se sada vodi predistražni postupak.

Prema rečima Vasiljevića, u optužnom predlogu nema ničega što u ovom trenutku dokazuje opravdanu sumnju da je Milić počinio navedena krivična dela.

Naredno suđenje zakazano je za 17. decembar, kada bi Milić trebalo da iznese odbranu.