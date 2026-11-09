Svet

STRAVIČNA NESREĆA U RIO DE ŽANEIRU: Automobil sleteo u jezero, poginulo 10 osoba među kojima i petoro dece

Ivana Manić

09. 11. 2026. u 08:51

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DESET osoba, među kojima petoro dece, poginulo je juče kada je automobil sleteo u jezero u ruralnom području opštine Bara Mansa, u brazilskoj saveznoj državi Rio de Žaneiro, a policija istražuje okolnosti nesreće, saopštile su lokalne vlasti.

СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У РИО ДЕ ЖАНЕИРУ: Аутомобил слетео у језеро, погинуло 10 особа међу којима и петоро деце

Foto: X / AntennaNews

Nesreća se dogodila kada je vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletelo s puta, prevrnulo se i završilo u jezeru, navodi CNN Brazil.

Prema saopštenju vatrogasne službe, svih 10 putnika, pet odraslih osoba i petoro dece, izvučeno je iz vozila bez znakova života.

Na mestu nesreće intervenisalo je oko 30 vatrogasaca iz pet jedinica, uz pomoć 10 vozila, čamca i dva ronioca.

Prema pisanju brazilskog portala G1, koji se poziva na jednog člana porodice, sve žrtve pripadale su istoj porodici.

Region Rio de Žaneira u subotu su pogodile obilne kiše, koje su izazvale poplave u više ulica, uključujući i pojedine turističke delove grada, poput Kopakabane.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

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