RUSIJA OSTAVLJA KIJEV BEZ STRUJE: Stanovnici izašli na ulice i zaroštiljali (VIDEO)

STANARI stambenog kompleksa "Varšavski" u Kijevu pronašli su neobičan način da se snađu tokom nedavnog večernjeg nestanka struje.

Foto: Printskrin/društvene mreže

Umesto da ostanu u svojim mračnim stanovima, veče su proveli u dvorištu, organizujući roštiljanje na otvorenom.

Prema izveštajima ukrajinskih medija, uz snimke koji su se pojavili na društvenim mrežama, desetine komšija okupile su se u zajedničkom dvorištu između zgrada.

Postavili su roštilj i stolove, delili hranu i piće, te provodili vreme uz muziku i ples, dok su njihovi domovi ostali u potpunom mraku.

Na snimku se vide stanovnici, obučeni u zimske jakne, kako pripremaju meso na improvizovanom roštilju, dok se u pozadini čuju smeh i pesma.

Prema navodima ukrajinskih medija, stanovnici su se na ovaj korak odlučili kako bi pokazali međusobnu podršku i prkos, usred svakodnevice koju sve više obeležavaju višečasovni nestanci struje.

❗️Evening get-togethers during the blackouts in 🇺🇦Kyiv — social media. https://t.co/Cjmoo5ifoK — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 8, 2026

U ukrajinskim gradovima je sve više ovakvih prizora kako temperature padaju, a život bez grejanja, osvetljenja i tople vode u višespratnicama postaje sve teži.

Ovakve situacije su posledica teških oštećenja energetskog sistema Ukrajine.

Poslednjih nedelja, ruske snage su intenzivirale napade projektilima i dronovima na ključne infrastrukturne objekte širom zemlje, pri čemu su posebno na meti: termoelektrane, hidroelektrane i visokonaponska distributivna čvorišta.

Usled uništenja proizvodnih kapaciteta, ukrajinski državni distributeri sprovode svakodnevna planska isključenja struje kako bi sprečili potpuni kolaps elektroenergetske mreže.

Vlasti u Kijevu upozoravaju da grad očekuje izuzetno teška zima, te pozivaju građane da štede energiju i pripreme se za dugotrajne prekide u snabdevanju električnom energijom.

(Index.HR)

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