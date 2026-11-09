Svet

RUSIJA OSTAVLJA KIJEV BEZ STRUJE: Stanovnici izašli na ulice i zaroštiljali (VIDEO)

Jelena Ždralić

09. 11. 2026. u 08:04

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STANARI stambenog kompleksa "Varšavski" u Kijevu pronašli su neobičan način da se snađu tokom nedavnog večernjeg nestanka struje.

РУСИЈА ОСТАВЉА КИЈЕВ БЕЗ СТРУЈЕ: Становници изашли на улице и зароштиљали (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/društvene mreže

Umesto da ostanu u svojim mračnim stanovima, veče su proveli u dvorištu, organizujući roštiljanje na otvorenom.

Prema izveštajima ukrajinskih medija, uz snimke koji su se pojavili na društvenim mrežama, desetine komšija okupile su se u zajedničkom dvorištu između zgrada.

Postavili su roštilj i stolove, delili hranu i piće, te provodili vreme uz muziku i ples, dok su njihovi domovi ostali u potpunom mraku.

Na snimku se vide stanovnici, obučeni u zimske jakne, kako pripremaju meso na improvizovanom roštilju, dok se u pozadini čuju smeh i pesma.

Prema navodima ukrajinskih medija, stanovnici su se na ovaj korak odlučili kako bi pokazali međusobnu podršku i prkos, usred svakodnevice koju sve više obeležavaju višečasovni nestanci struje.

U ukrajinskim gradovima je sve više ovakvih prizora kako temperature padaju, a život bez grejanja, osvetljenja i tople vode u višespratnicama postaje sve teži.

Ovakve situacije su posledica teških oštećenja energetskog sistema Ukrajine.

Poslednjih nedelja, ruske snage su intenzivirale napade projektilima i dronovima na ključne infrastrukturne objekte širom zemlje, pri čemu su posebno na meti: termoelektrane, hidroelektrane i visokonaponska distributivna čvorišta.

Usled uništenja proizvodnih kapaciteta, ukrajinski državni distributeri sprovode svakodnevna planska isključenja struje kako bi sprečili potpuni kolaps elektroenergetske mreže.

Vlasti u Kijevu upozoravaju da grad očekuje izuzetno teška zima, te pozivaju građane da štede energiju i pripreme se za dugotrajne prekide u snabdevanju električnom energijom.

(Index.HR)

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