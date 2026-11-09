RUSIJA OSTAVLJA KIJEV BEZ STRUJE: Stanovnici izašli na ulice i zaroštiljali (VIDEO)
STANARI stambenog kompleksa "Varšavski" u Kijevu pronašli su neobičan način da se snađu tokom nedavnog večernjeg nestanka struje.
Umesto da ostanu u svojim mračnim stanovima, veče su proveli u dvorištu, organizujući roštiljanje na otvorenom.
Prema izveštajima ukrajinskih medija, uz snimke koji su se pojavili na društvenim mrežama, desetine komšija okupile su se u zajedničkom dvorištu između zgrada.
Postavili su roštilj i stolove, delili hranu i piće, te provodili vreme uz muziku i ples, dok su njihovi domovi ostali u potpunom mraku.
Na snimku se vide stanovnici, obučeni u zimske jakne, kako pripremaju meso na improvizovanom roštilju, dok se u pozadini čuju smeh i pesma.
Prema navodima ukrajinskih medija, stanovnici su se na ovaj korak odlučili kako bi pokazali međusobnu podršku i prkos, usred svakodnevice koju sve više obeležavaju višečasovni nestanci struje.
U ukrajinskim gradovima je sve više ovakvih prizora kako temperature padaju, a život bez grejanja, osvetljenja i tople vode u višespratnicama postaje sve teži.
Ovakve situacije su posledica teških oštećenja energetskog sistema Ukrajine.
Poslednjih nedelja, ruske snage su intenzivirale napade projektilima i dronovima na ključne infrastrukturne objekte širom zemlje, pri čemu su posebno na meti: termoelektrane, hidroelektrane i visokonaponska distributivna čvorišta.
Usled uništenja proizvodnih kapaciteta, ukrajinski državni distributeri sprovode svakodnevna planska isključenja struje kako bi sprečili potpuni kolaps elektroenergetske mreže.
Vlasti u Kijevu upozoravaju da grad očekuje izuzetno teška zima, te pozivaju građane da štede energiju i pripreme se za dugotrajne prekide u snabdevanju električnom energijom.
(Index.HR)
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