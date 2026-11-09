RUSIJA PODIŽE NEPROBOJNI ŠTIT: „Citadela“ izlazi na točkove, dronovi i krstareće rakete više nisu bezbedni!
STRUČNjACI ruske državne korporacije "Rosteh" razvijaju mobilnu verziju protivvazduhoplovnog artiljerijskog kompleksa "citadela".
Do sada je "citadela" u stacionarnoj verziji potvrdila svoje karakteristike u borbenim uslovima. Kompleks omogućava efikasno obaranje bespilotnih letelica različitih tipova, kao i krstarećih raketa.
- Borbeni modul, kao i radarski i optički sistemi za otkrivanje ciljeva, sada su postavljeni na šasiju vozila. To će omogućiti brzo prebacivanje protivvazduhoplovnog artiljerijskog kompleksa na različite objekte kojima je potrebna zaštita od sredstava vazdušnog napada - stoji u saopštenju "Rosteha".
- Takođe, mobilna verzija sistema obezbediće mobilnim vatrenim grupama proširene mogućnosti za uništavanje ciljeva - dodaje se.
Zahvaljujući "pametnim" projektilima sa kontrolisanom detonacijom i novom sistemu upravljanja vatrom, "citadela" troši znatno manje municije u poređenju sa standardnim protivvazduhoplovnim topovima.
(Tanjug)
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