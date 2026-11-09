Svet

RUSIJA PODIŽE NEPROBOJNI ŠTIT: „Citadela“ izlazi na točkove, dronovi i krstareće rakete više nisu bezbedni!

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 08:15

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STRUČNjACI ruske državne korporacije "Rosteh" razvijaju mobilnu verziju protivvazduhoplovnog artiljerijskog kompleksa "citadela".

РУСИЈА ПОДИЖЕ НЕПРОБОЈНИ ШТИТ: „Цитадела“ излази на точкове, дронови и крстареће ракете више нису безбедни!

foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Do sada je "citadela" u stacionarnoj verziji potvrdila svoje karakteristike u borbenim uslovima. Kompleks omogućava efikasno obaranje bespilotnih letelica različitih tipova, kao i krstarećih raketa.

- Borbeni modul, kao i radarski i optički sistemi za otkrivanje ciljeva, sada su postavljeni na šasiju vozila. To će omogućiti brzo prebacivanje protivvazduhoplovnog artiljerijskog kompleksa na različite objekte kojima je potrebna zaštita od sredstava vazdušnog napada - stoji u saopštenju "Rosteha".

- Takođe, mobilna verzija sistema obezbediće mobilnim vatrenim grupama proširene mogućnosti za uništavanje ciljeva - dodaje se.

Zahvaljujući "pametnim" projektilima sa kontrolisanom detonacijom i novom sistemu upravljanja vatrom, "citadela" troši znatno manje municije u poređenju sa standardnim protivvazduhoplovnim topovima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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