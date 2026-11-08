BROJ ŽRTAVA RASTE NAKON SUDARA VOZOVA: 7 poginulih i preko 150 povređenih

BROJ poginulih u današnjoj železničkoj nesreći u Egiptu, porastao je na sedam, dok je povređeno 112 osoba, saopštili su egipatski zvaničnici.

Foto: Printscreen / X / diganta_guha

Do nesreće je došlo kada su četiri vagona putničkog voza iskliznula iz šina u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza u sudaru sa drugim vozom, nedaleko od Kaira, prenosi Arab njuz.

Lokalni mediji su ranije javili da je 120 ljudi povređeno, ne navodeći težinu njihovih povreda.

Pojedini mediji u Egiptu objavili su da je broj povređenih veći od 150.

Two passenger trains collided south of Cairo in Egypt on Sunday. At least 4 people were killed and 88 hurt, Egypt's health ministry says. A train going from Giza to Fayoum hit the back of a train going from Cairo to Aswan, and several coaches came off the track. President Sisi has ordered an urgent investigation into the cause. The crash happened in Al-Ayyat, the same area where a train fire in 2002 killed more than 370 people, Egypt's worst rail disaster. https://t.co/g9UJHEVCQA — RV (@__R_V___) November 8, 2026

Nesreća se dogodila u oblasti Al Ajat, nakon čega je na lece mesta upućeno 50 ambulantnih vozila, ekipe civilne zaštite i bezbednosne snage, prenosi Galf njuz.

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, dok su bolnice u Gizi stavljene u stanje pripravnosti kako bi mogle da zbrinu povređene.

Kako je javila ranije Al Arabija, mašinovođa je podlegao povredama.

GIZA TRAIN CRASH: SEVERAL INJURED Four train carriages have overturned in a major derailment in Giza, Egypt, with up to 150 people reported injured. More than 50 ambulances have been sent to the scene. #Egypt #Giza #TrainDerailment #BreakingNews #EgyptNews #TrainAccident https://t.co/LKOqOIZ0cU — Diganta Guha (@diganta_guha) November 8, 2026

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o uzrocima nesreće i naložilo policiji da sprovede potrebne provere i ispita svedoke i povređene putnike.

Predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi rekao je da sa "velikom zabrinutošću" prati nesreću i naložio nadležnima da sprovedu hitnu istragu kako bi "odgovarali svi za koje se utvrdi da su bili nemarni".

Nadležna služba saopštila je da su ekipe za vanredne situacije koristile dizalice za uklanjanje olupina.

(Tanjug)

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