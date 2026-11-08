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BROJ ŽRTAVA RASTE NAKON SUDARA VOZOVA: 7 poginulih i preko 150 povređenih

Ivana Manić

08. 11. 2026. u 18:46

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BROJ poginulih u današnjoj železničkoj nesreći u Egiptu, porastao je na sedam, dok je povređeno 112 osoba, saopštili su egipatski zvaničnici.

БРОЈ ЖРТАВА РАСТЕ НАКОН СУДАРА ВОЗОВА: 7 погинулих и преко 150 повређених

Foto: Printscreen / X / diganta_guha

Do nesreće je došlo kada su četiri vagona putničkog voza iskliznula iz šina u blizini sela Gerza u egipatskoj pokrajini Giza u sudaru sa drugim vozom, nedaleko od Kaira, prenosi Arab njuz.

Lokalni mediji su ranije javili da je 120 ljudi povređeno, ne navodeći težinu njihovih povreda.

Pojedini mediji u Egiptu objavili su da je broj povređenih veći od 150.

Nesreća se dogodila u oblasti Al Ajat, nakon čega je na lece mesta upućeno 50 ambulantnih vozila, ekipe civilne zaštite i bezbednosne snage, prenosi Galf njuz.

Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice u pokrajini Beni Suef, dok su bolnice u Gizi stavljene u stanje pripravnosti kako bi mogle da zbrinu povređene.

Kako je javila ranije Al Arabija, mašinovođa je podlegao povredama.

Egipatsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o uzrocima nesreće i naložilo policiji da sprovede potrebne provere i ispita svedoke i povređene putnike.

Predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi rekao je da sa "velikom zabrinutošću" prati nesreću i naložio nadležnima da sprovedu hitnu istragu kako bi "odgovarali svi za koje se utvrdi da su bili nemarni".

Nadležna služba saopštila je da su ekipe za vanredne situacije koristile dizalice za uklanjanje olupina.

(Tanjug)

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