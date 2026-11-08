Svet

CRNO MORE POSTAJE GROBLJE UKRAJINSKIH POŠILJKI: Rusi pogodili dva broda sa oružjem kod Odese

P. Đurđević

08. 11. 2026. u 18:26

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RUSKE snage napale su danas brod za rasute terete i kontejnerski brod koji su prevozili oružje i teret dvostruke namene za ukrajinske oružane snage u luci Čornomorsk i u Crnom moru jugozapadno od Odese, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ЦРНО МОРЕ ПОСТАЈЕ ГРОБЉЕ УКРАЈИНСКИХ ПОШИЉКИ: Руси погодили два брода са оружјем код Одесе

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju se navodi da su u napadu oštećeni kontejnerski brod koji je isporučio opremu i teret dvostruke namene u Ukrajinu u luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti, a u vodama Crnog mora jugozapadno od Odese brod za suvi teret koji je prevozio oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage, prenosi TASS.

Pored toga, pogođena je i električna trafostanica koja je snabdevala objekte vojno-industrijskog kompleksa u Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi agencija RIA Novosti. Kako je istakao ambasador Rodion Mirošnik iz Ministarstva spoljnih poslova, Kijev koristi morski put kao kanal za isporuku oružja 24 sata dnevno.

foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

Tokom protekle tri godine, oko 8.000 brodova koji su prevozili vojni teret prošlo je kroz luke u Odesi, što objašnjava napade na ove ciljeve, dodaje agencija.

Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da ruske oružane snage ciljaju infrastrukturu i logistiku kako bi smanjile vojni i ekonomski potencijal neprijatelja.

Istovremeno, trupe koriste dronove za napad i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu širom ukrajinske teritorije.

(Tanjug)

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