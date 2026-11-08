RUSKE snage napale su danas brod za rasute terete i kontejnerski brod koji su prevozili oružje i teret dvostruke namene za ukrajinske oružane snage u luci Čornomorsk i u Crnom moru jugozapadno od Odese, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: AI generated/ChatGPT

U saopštenju se navodi da su u napadu oštećeni kontejnerski brod koji je isporučio opremu i teret dvostruke namene u Ukrajinu u luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti, a u vodama Crnog mora jugozapadno od Odese brod za suvi teret koji je prevozio oružje i vojnu opremu za ukrajinske oružane snage, prenosi TASS.

Pored toga, pogođena je i električna trafostanica koja je snabdevala objekte vojno-industrijskog kompleksa u Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi agencija RIA Novosti. Kako je istakao ambasador Rodion Mirošnik iz Ministarstva spoljnih poslova, Kijev koristi morski put kao kanal za isporuku oružja 24 sata dnevno.

Tokom protekle tri godine, oko 8.000 brodova koji su prevozili vojni teret prošlo je kroz luke u Odesi, što objašnjava napade na ove ciljeve, dodaje agencija.

Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da ruske oružane snage ciljaju infrastrukturu i logistiku kako bi smanjile vojni i ekonomski potencijal neprijatelja.

Istovremeno, trupe koriste dronove za napad i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu širom ukrajinske teritorije.

(Tanjug)

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